Ужгород перетворюється на сакурове королівство

Попри зруйновані плани прийняти в себе багатьох туристів, охочих насолодитися цвітінням сакури, Ужгород не "опустив гілочок".

Місто не віддало "корону" вірусу, а впевнено почало "одягати" королівські рожеві шати.

Фотокореспондент УКРІНФОРМ прогулявся уквітчаними японською вишнею вулицями, зокрема Митною, на якій розпустилася сакура Кіку-Шідаре. Як пише Туристичний бренд Закарпаття, цей сорт – ранній і зацвітає найпершим.

Нагадаємо, що ювілейна виставка тюльпанів на Співочому полі в Києві, що мала стартувати 17 квітня, цьогоріч розпочнеться без відвідувачів. Однак помилуватися квітами можна буде за допомогою фото та відео.