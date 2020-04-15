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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
15 04 2020 14:40

Ужгород перетворюється на сакурове королівство

Цей сорт сакури – ранній і зацвітає найпершим.
Попри зруйновані плани прийняти в себе багатьох туристів, охочих насолодитися цвітінням сакури, Ужгород не "опустив гілочок".
Ужгород перетворюється на сакурове королівство ukrinform.ua/

Місто не віддало "корону" вірусу, а впевнено почало "одягати" королівські рожеві шати.

Фотокореспондент УКРІНФОРМ прогулявся уквітчаними японською вишнею вулицями, зокрема Митною, на якій розпустилася сакура Кіку-Шідаре. Як пише Туристичний бренд Закарпаття, цей сорт – ранній і зацвітає найпершим.

Нагадаємо, що ювілейна виставка тюльпанів на Співочому полі в Києві, що мала стартувати 17 квітня, цьогоріч розпочнеться без відвідувачів. Однак помилуватися квітами можна буде за допомогою фото та відео.

 

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