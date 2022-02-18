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18 02 2022 17:32

В Абу-Дабі знайшли будівлі, яким понад 8 500 років

Споруди, які були знайдені на острові Гага, доводять, що поселення існували в цьому районі ще до розселення
Група археологів виявила на заході Абу-Дабі нові докази перших відомих будівель на Аравійському півострові, яким понад 8 500 років.
В Абу-Дабі знайшли будівлі, яким понад 8 500 років Фото: DCT Abu Dhabi

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The National.

Фото: DCT Abu Dhabi

Фото: DCT Abu Dhabi

Споруди, які були знайдені на острові Гага, доводять, що поселення існували в цьому районі ще до розселення, що, як вважалося, спричинив розвиток морських торговельних шляхів в період неоліту.

Аналіз вуглецю-14 у знайдених фрагментах деревного вугілля показав, що цьому матеріалу щонайменше 8 500 років.

"Ці археологічні знахідки показали, що люди селилися й будували тут будинки 8 500 років тому. Відкриття на острові Гага підкреслюють, що риси інновацій та стійкості були частиною ДНК жителів цього регіону протягом тисячоліть", - сказав Мохамед Аль Мубарак, керівник Департаменту культури і туризму Абу-Дабі.

Нагадаємо, що спільна експедиція американських та австралійських археологів після 22 років пошуків знайшла затонулий корабель мандрівника і першовідкривача капітана Джеймса Кука.

 

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