В Абу-Дабі знайшли будівлі, яким понад 8 500 років
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The National.
Фото: DCT Abu Dhabi
Фото: DCT Abu Dhabi
Споруди, які були знайдені на острові Гага, доводять, що поселення існували в цьому районі ще до розселення, що, як вважалося, спричинив розвиток морських торговельних шляхів в період неоліту.
Аналіз вуглецю-14 у знайдених фрагментах деревного вугілля показав, що цьому матеріалу щонайменше 8 500 років.
"Ці археологічні знахідки показали, що люди селилися й будували тут будинки 8 500 років тому. Відкриття на острові Гага підкреслюють, що риси інновацій та стійкості були частиною ДНК жителів цього регіону протягом тисячоліть", - сказав Мохамед Аль Мубарак, керівник Департаменту культури і туризму Абу-Дабі.
Нагадаємо, що спільна експедиція американських та австралійських археологів після 22 років пошуків знайшла затонулий корабель мандрівника і першовідкривача капітана Джеймса Кука.
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Археологи знайшли затонулий корабель капітана Джеймса Кука
- Вчені знайшли скам'янілості квітів віком 100 мільйонів років
- В Анталії після знесення незаконної забудови розкопали синагогу VII століття
- У Китаї знайшли яйце з ембріоном динозавра, що ідеально зберігся
- В Англії знайшли скам'янілі рештки гігантської багатоніжки
- Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він знайшов на Монблані через 50 років після авіакатастр
Додати коментар