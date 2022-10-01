В Афганістані знайшли дитину, яка загубилася 5 місяців тому під час евакуації в Кабулі

В Афганістані знайшли хлопчика, який ще у серпні загубився під час евакуації в аеропорту Кабула. Тоді йому було всього два місяці.

Його знайшов в аеропорту таксист Хамід Сафі. Сафі каже, що знайшов Сохаїла зовсім одного - він перебував на підлозі та плакав

Про це пише Reuters, повідомляє "Громадське".

Хлопчик на ім'я Сохаїл загубився 19 серпня. Його мати та батько, який працював у посольстві США, намагалися потрапити на літак та покинути Афганістан. Проте вони боялися, що дитина може постраждати у тисняві біля воріт аеропорту. Тому батьки передали хлопчика військовому на той час, поки вони стоятимуть у черзі.

Проте у той момент таліби відтіснили натовп та не дали можливості забрати Сохаїла назад. Посадовці пояснили батькам, що дитину, ймовірно, вивезли з країни окремо. Зрештою пара опинилася у Техасі, але упродовж 5 місяців вони хлопчика знайти не могли.

То куди подівся Сохаїл?

Його знайшов в аеропорту таксист Хамід Сафі. Того дня він підвозив до аеропорту брата, який теж мав евакуюватися. Сафі каже, що знайшов Сохаїла зовсім одного - він перебував на підлозі та плакав. Спершу чоловік намагався знайти батьків, але згодом зрозумів, що це безрезультатно. Відтак він забрав хлопця додому та планував виховати як власну дитину.

Знайти Сохаїла вдалося завдяки новині Reuters про його зникнення. Після її публікації сусіди Сафі, які помітили його повернення з аеропорту з дитиною, впізнали хлопчика за фотографіями та розповіли про це журналістам. Проте ще однією проблемою було те, що Сафі не хотів повертати Сохаїла родині.

Через це навіть довелося звертатися до поліції талібів. Зрештою родина дитини виплатила чоловіку гроші за утримання дитини. Після цього він повернув хлопця його дідусеві, який усе ще перебуває в Кабулі.

Фото: Твіттер Reuters

У Держдепартаменті США кажуть, що вже працюють над повернення дитини батькам.

Читайте також: Країни ЄС погодилися прийняти 40 000 афганців