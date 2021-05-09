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05 09 2021 16:38

В Амстердамі - антикарантинні протести, прогнозують до 50 000 учасників

Організатори вже оголосили захід найбільш масштабним
В Амстердамі мітингують проти обмежувальних заходів, пов'язаних із коронавірусною хворобою.
В Амстердамі - антикарантинні протести, прогнозують до 50 000 учасників Фото: ANP
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
 
Багатотисячний мітинг активісти організували у центрі міста. Очікується, що протягом дня участь в акції візьмуть близько 50 000 осіб.
 

Фото: INTER VISUAL STUDIO  
 
Організатори вже оголосили захід найбільш масштабним.
 

Фото: INTER VISUAL STUDIO  
 
На протест люди вийшли не лише через запроваджені заходи проти коронавірусу, а й через дефіцит житла, виплати допомоги.
 
Фото: INTER VISUAL STUDIO  
 
Як повідомлялося, у січні 2021 року в Амстердамі та Апелдорні проходили мітинги проти коронавірусних обмежень.
 
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