В Амстердамі - антикарантинні протести, прогнозують до 50 000 учасників

В Амстердамі мітингують проти обмежувальних заходів, пов'язаних із коронавірусною хворобою.

Організатори вже оголосили захід найбільш масштабним

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Багатотисячний мітинг активісти організували у центрі міста. Очікується, що протягом дня участь в акції візьмуть близько 50 000 осіб.



Фото: INTER VISUAL STUDIO Фото: INTER VISUAL STUDIO

Організатори вже оголосили захід найбільш масштабним.



Фото: INTER VISUAL STUDIO Фото: INTER VISUAL STUDIO

На протест люди вийшли не лише через запроваджені заходи проти коронавірусу, а й через дефіцит житла, виплати допомоги.

Фото: INTER VISUAL STUDIO

Як повідомлялося, у січні 2021 року в Амстердамі та Апелдорні проходили мітинги проти коронавірусних обмежень.