В Анталії після знесення незаконної забудови розкопали синагогу VII століття

У районі Сіде в турецькій провінції Анталія під час археологічних розкопок на ділянці, де раніше була незаконна забудова, виявили синагогу VII століття н.е.

Історичні джерела свідчать, що в районі Сіде жили євреї. Але перша вагома знахідка, яка це доводить, була виявлена ​​саме під час цих розкопок

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DHA.

Фото: DHA

"Історичні джерела свідчать, що в районі Сіде жили євреї. Але перша вагома знахідка, яка це доводить, була виявлена ​​саме під час цих розкопок", - зазначив керівник кафедри класичної археології Університету Анадолу професор Феріштах Аланьяли.

Фото: DHA

У синагозі знайшли напис про те, що чоловік на ім’я Йосиф пожертвував кошти на ремонт синагоги у пам'ять про свого сина Даниїла, який помер у віці 2,5 року.

Фото: DHA

У Сіде у 60-их роках минулого століття розпочався туристичний бум, багато будівель були зведені без відповідних дозволів. З 2014 року місцевість була офіційно визнана такою, що має історичну та археологічну цінність, розпочався процес знесення незаконних забудов і активні археологічні розкопки. Це дало змогу знайти і провести детальні дослідження багатьох культових споруд та інших будівель, серед яких місця поклоніння Аполлону та Афродіті, преторій, портова агора, вулиці з колонами тощо. Синагогу в Сіде виявили вперше.

Нагадаємо, що Археологи знайшли у Китаї шість стародавніх гробниць віком до 2000 років