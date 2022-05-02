Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ФОТО
05 02 2022 15:10

В Атлантичному океані помітили "килим" зі 100 тисяч мертвих риб

Друге за величиною рибальське судно у світі, нідерландський траулер FV Margiris, викинуло в Атлантичний океан неподалік берегів Франції понад 100 тисяч мертвих риб.
В Атлантичному океані помітили "килим" зі 100 тисяч мертвих риб Фото: France / Sea Shepherd France
Про це повідомляє Reuters.
 
Першими "килим" з мертвої риби помітили екологи з французької групи Sea Shepherd, опублікувавши фото, на яких поверхня океану покрита щільним шаром риби путасу, яку використовують для виробництва рибних паличок, риб'ячого жиру та борошна.
 
Група рибної промисловості PFA, що представляє інтереси власника судна, заявила, що скидання було викликане розривом траулерної мережі, назвавши це випадковим «дуже рідкісним явищем».
 
 
Проте екологи заперечили цю версію, оскільки інцидент не вважають випадковим. На думку Sea Shepherd, рибу з траулера викинули спеціально, щоб не переробляти. Така практика називається скиданням улову та заборонена в ЄС.
 
Такі траулери, як Margiris, використовують сіті завдовжки більш як кілометр і переробляють рибу на бортових заводах, що різко критикується екологами.
 
Міністр морського флоту Франції Аннік Жірарден назвала зображення загиблої риби «шокуючими» та заявила, що звернулася до Національного управління рибальства з проханням розслідувати інцидент.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.