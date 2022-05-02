В Атлантичному океані помітили "килим" зі 100 тисяч мертвих риб

Друге за величиною рибальське судно у світі, нідерландський траулер FV Margiris, викинуло в Атлантичний океан неподалік берегів Франції понад 100 тисяч мертвих риб.

Першими "килим" з мертвої риби помітили екологи з французької групи Sea Shepherd, опублікувавши фото, на яких поверхня океану покрита щільним шаром риби путасу, яку використовують для виробництва рибних паличок, риб'ячого жиру та борошна.

Група рибної промисловості PFA, що представляє інтереси власника судна, заявила, що скидання було викликане розривом траулерної мережі, назвавши це випадковим «дуже рідкісним явищем».

Проте екологи заперечили цю версію, оскільки інцидент не вважають випадковим. На думку Sea Shepherd, рибу з траулера викинули спеціально, щоб не переробляти. Така практика називається скиданням улову та заборонена в ЄС.

Такі траулери, як Margiris, використовують сіті завдовжки більш як кілометр і переробляють рибу на бортових заводах, що різко критикується екологами.

Міністр морського флоту Франції Аннік Жірарден назвала зображення загиблої риби «шокуючими» та заявила, що звернулася до Національного управління рибальства з проханням розслідувати інцидент.