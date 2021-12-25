В Австрії два будинки згоріли через запалений дитиною бенгальський вогонь
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Kronen Zeitung.
У четвер ввечері близько 22:50 11-річний хлопчик запалив бенгальський вогонь в житловому будинку у Фельдкірху.
Від іскри загорілася ялинка в кімнаті, а потім і вся будівля.
На цьому вогонь не зупинився, перекинувшись на сусідній будинок, який за короткий час теж повністю охопила пожежа.
Фото: Європейська правда
Всім мешканцям будинків вдалося залишити житло неушкодженими.
У гасінні пожежі брали участь 17 пожежних автомобілів і 140 працівників надзвичайних служб.
Обидва будинки після пожежі виявилися непридатними для проживання, а погорільці змушені провести Різдво у родичів.
Нагадаємо, що житель штату Меріленд намагався димом викурити змій зі свого будинку, проте випадково вщент спалив його.
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