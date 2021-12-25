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25 12 2021 10:45

В Австрії два будинки згоріли через запалений дитиною бенгальський вогонь

Від іскри загорілася ялинка в кімнаті, а потім і вся будівля
В австрійському місті Фельдкірх в ніч на середу повністю згоріли два будинки, пожежу спричинила іскра від бенгальського вогню, запаленого 11-річним хлопчиком.
В Австрії два будинки згоріли через запалений дитиною бенгальський вогонь Фото: з вільних джерел

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Kronen Zeitung.

У четвер ввечері близько 22:50 11-річний хлопчик запалив бенгальський вогонь в житловому будинку у Фельдкірху.

Від іскри загорілася ялинка в кімнаті, а потім і вся будівля.

На цьому вогонь не зупинився, перекинувшись на сусідній будинок, який за короткий час теж повністю охопила пожежа.

Фото: Європейська правда

Всім мешканцям будинків вдалося залишити житло неушкодженими.

У гасінні пожежі брали участь 17 пожежних автомобілів і 140 працівників надзвичайних служб.

Обидва будинки після пожежі виявилися непридатними для проживання, а погорільці змушені провести Різдво у родичів.

Нагадаємо, що житель штату Меріленд намагався димом викурити змій зі свого будинку, проте випадково вщент спалив його.

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