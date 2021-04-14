В Австрії показали прототип робота-будівельника
Максимальна швидкість пересування робота становить 3,2 км за годину, повідомляє "Укрінформ". Ним можна управляти через смартфон або заздалегідь програмувати.
Фото: Printstones
Фото: Printstones
Фото: Printstones
Фото: Printstones
Baubot може виконувати такі роботи на будівельному майданчику: свердління, забивання гвіздків, зварювання, кладка цегли, шліфування та фарбування поверхонь.
Ще робот може перевозити чи переносити по сходах вантажі до 500 кг. Батарея апарату розрахована на 8 годин роботи.
Камери дозволяють роботу здійснювати моніторинг місця роботи, вбудоване освітлення допомагає йому вночі, а на дисплеях відображаються повідомлення про стан виконання завдання та поради іншим будівельникам.
Нагадаємо, що дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили робота RF-Grasp, який завдяки радіохвилям може виявляти предмети поза зоною видимості. Зокрема, шукає заховані предмети за стінами або серед безладу.
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