В Австрії показали прототип робота-будівельника

Австрійський стартап Printstones представив прототип робота Baubot, який може допомагати людям у будівельній галузі.

Роботом можна управляти через смартфон або заздалегідь програмувати

Максимальна швидкість пересування робота становить 3,2 км за годину, повідомляє "Укрінформ". Ним можна управляти через смартфон або заздалегідь програмувати.

Фото: Printstones

Фото: Printstones

Фото: Printstones

Фото: Printstones

Baubot може виконувати такі роботи на будівельному майданчику: свердління, забивання гвіздків, зварювання, кладка цегли, шліфування та фарбування поверхонь.

Ще робот може перевозити чи переносити по сходах вантажі до 500 кг. Батарея апарату розрахована на 8 годин роботи.

Камери дозволяють роботу здійснювати моніторинг місця роботи, вбудоване освітлення допомагає йому вночі, а на дисплеях відображаються повідомлення про стан виконання завдання та поради іншим будівельникам.

Нагадаємо, що дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили робота RF-Grasp, який завдяки радіохвилям може виявляти предмети поза зоною видимості. Зокрема, шукає заховані предмети за стінами або серед безладу.