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05 11 2020 09:29

В Індонезії знайшли рідкісне поховання віком майже 8 тисяч років

В Індонезії виявили рідкісне поховання дитини віком майже 8 тисяч років
Знахідка допоможе археологам краще зрозуміти поховальні ритуали людей на межі останнього міжльодовикового періоду.
В Індонезії знайшли рідкісне поховання віком майже 8 тисяч років Фото: Australian National University

Своє дослідження знахідки команда науковців з Австралійського національного університету опублікувала у журналі Quaternary International, повідомляє "Громадське".

Незвичне поховання виявили на острові Алор в Індонезії. Археологи зазначають, що це єдине дитяче поховання в регіоні, яке належить до періоду до раннього голоцену, що почався приблизно 12 тисяч років тому і триває досі.

Аналіз решток показав, що науковці знайшли поховання дитини віком шести-восьми років, хоча її скелет швидше відповідає віку чотирьох-п'яти років.

Дитяче поховання віком майже у 8 тисяч років, знайдене на острові Алор

Фото: Australian National University

Аналіз решток дитини, знайдених у похованні

Фото: Australian National University

Дитину було поховано за невідомим ритуалом: на щоки та лоб завдали їй помазали пігмент, а під голову поклали камінь. Також, схоже, руки та ноги дитини заздалегідь видалили та поховали в іншому місці.

За словами очільниці групи дослідників, докторки Семпер Карро, таке вже бачили в інших похованнях цього періоду на Яві, Борнео і Флоресі. Однак вперше знайшли поховану таким чином дитину.

Також науковці припускають, що дитину, можливо, перепоховали, адже положення кісток анатомічно невірне.

Наразі науковці працюють над аналізом знайдених кісток, щоб якнайбільше дізнатися про життя дитини. Найбільше їх цікавить з чим пов'язаний невеликий зріст: з харчуванням, особливостями навколишнього середовища чи, можливо, генетичною спадковістю. Докторка Карро зауважила, що це не перше дослідження, яке вона проводить на острові Алор, і їй вже доводилося бачити маленькі черепи у дорослих людей.

Дослідники зазначили, що для вивчення похоронних практик необхідно буде дослідити шляхи міграції, особливості харчування, спосіб життя, соціальну поведінку та вірувань людей. У майбутньому вони планують порівняти знайдене дитяче поховання з дорослими та скласти хронологію похоронних практик Південно-Східної Азії у проміжку від 7 до 12 тисяч років тому.

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