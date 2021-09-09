В Ісландії відкрили найбільший у світі завод з вилучення вуглекислого газу з атмосфери

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Завод побудували швейцарська компанія Climeworks AG, яка спеціалізується на відкачуванні вуглекислого газу безпосередньо з повітря, та ісландська компанія зі зберігання вуглецю Carbfix.

Фото:Європейська правда

Завод здатний щороку відкачувати з атмосфери до 4 тисяч тонн CO2. Це еквівалент річних викидів близько 790 автомобілів. За даними Міжнародного енергетичного агентства, торік глобальні викиди CO2 склали 31,5 млрд тонн.

Пряме відкачування є однією з небагатьох технологій вилучення вуглекислого газу з атмосфери, і вчені вважають його життєво важливим для обмеження глобального потепління.

Фото: Європейська правда