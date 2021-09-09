Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
09 09 2021 12:21

В Ісландії відкрили найбільший у світі завод з вилучення вуглекислого газу з атмосфери

Завод здатний щороку відкачувати з атмосфери до 4 тисяч тонн CO2. Це еквівалент річних викидів близько 790 автомобілів
В Ісландії почав працювати найбільший у світі завод з відкачування вуглекислого газу із земної атмосфери.
В Ісландії відкрили найбільший у світі завод з вилучення вуглекислого газу з атмосфери Забруднене повітря в Тегерані. Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Завод побудували швейцарська компанія Climeworks AG, яка спеціалізується на відкачуванні вуглекислого газу безпосередньо з повітря, та ісландська компанія зі зберігання вуглецю Carbfix.

Фото:Європейська правда

Завод здатний щороку відкачувати з атмосфери до 4 тисяч тонн CO2. Це еквівалент річних викидів близько 790 автомобілів. За даними Міжнародного енергетичного агентства, торік глобальні викиди CO2 склали 31,5 млрд тонн.

Пряме відкачування є однією з небагатьох технологій вилучення вуглекислого газу з атмосфери, і вчені вважають його життєво важливим для обмеження глобального потепління.

Фото: Європейська правда

Завод Orca складається з восьми великих контейнерів, схожих за зовнішнім виглядом на ті, що використовуються в судноплавній промисловості. В них використовуються високотехнологічні фільтри та вентилятори для вилучення вуглекислого газу.

Потім ізольований вуглець змішується з водою і закачується глибоко під землю, де він повільно перетворюється на породу. Обидві технології працюють на відновлюваній енергії, отриманій із сусідньої геотермальної електростанції.

Зараз у всьому світі працює 15 заводів прямого збору повітря, які відкачують понад 9 тисяч тонн CO2 на рік.

Нагадаємо, що від забруднення повітря щороку помирає 7 млн людей

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.