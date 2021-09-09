В Ісландії відкрили найбільший у світі завод з вилучення вуглекислого газу з атмосфери
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.
Завод побудували швейцарська компанія Climeworks AG, яка спеціалізується на відкачуванні вуглекислого газу безпосередньо з повітря, та ісландська компанія зі зберігання вуглецю Carbfix.
Фото:Європейська правда
Завод здатний щороку відкачувати з атмосфери до 4 тисяч тонн CO2. Це еквівалент річних викидів близько 790 автомобілів. За даними Міжнародного енергетичного агентства, торік глобальні викиди CO2 склали 31,5 млрд тонн.
Пряме відкачування є однією з небагатьох технологій вилучення вуглекислого газу з атмосфери, і вчені вважають його життєво важливим для обмеження глобального потепління.
Фото: Європейська правда
Завод Orca складається з восьми великих контейнерів, схожих за зовнішнім виглядом на ті, що використовуються в судноплавній промисловості. В них використовуються високотехнологічні фільтри та вентилятори для вилучення вуглекислого газу.
Потім ізольований вуглець змішується з водою і закачується глибоко під землю, де він повільно перетворюється на породу. Обидві технології працюють на відновлюваній енергії, отриманій із сусідньої геотермальної електростанції.
Зараз у всьому світі працює 15 заводів прямого збору повітря, які відкачують понад 9 тисяч тонн CO2 на рік.
Нагадаємо, що від забруднення повітря щороку помирає 7 млн людей
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