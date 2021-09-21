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21 09 2021 12:09

В Іспанії виявили ранньохристиянське поховання

Науковці виявили у гробниці з вапняку останки дорослої людини. Скелет похований відповідно до християнської традиції - головою на захід. Найімовірніше, останки належать ранньохристиянському відлюднику
Археологи дослідили незвичну вестготську гробницю 7-8 століття у скелі біля печерного християнського скиту Сан-Тірсо і Сан-Бернабе на півночі Іспанії.
В Іспанії виявили ранньохристиянське поховання Фото: The History Blog
Розкопки провела команда з Національного центру досліджень людського розвитку (CENIEH), передає The History Blog.
 
Науковці виявили у гробниці з вапняку останки дорослої людини. Скелет похований відповідно до християнської традиції - головою на захід. Найімовірніше, останки належать ранньохристиянському відлюднику.
 
Ця археологічна знахідка доводить, що християнські богослужіння у скельному скиті Сан-Тірсо і Сан-Бернабе мають історію на кілька століть давнішу, ніж вважалося досі.
 

Фото: The History Blog
 
Поховання виявили в печерах карстового комплексу Охо Гуарене, мережі з 400 печер і десятків кілометрів галерей.
 
Остаточні висновки щодо історії іспанського скельного скиту будуть зроблені пізніше.
 
Печерна каплиця святих Тірсо та Бернабе збудована на місці старого язичницького капища. Точна дата її спорудження невідома. Перший скит був присвячений святому Тірсо у період між 9 та 13 століттями. Потім до 18 століття скит був присвячений святому Бернабе.
 
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