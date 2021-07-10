В Ізраїлі дрон-кур'єр уперше доставив замовлену їжу клієнту

Мережа ресторанів Japanika заявила, що починає кур'єрську доставку їжі повітрям - дронами ізраїльських компаній CandoDrones і High Lander



Фото: Дорон Бен-Давів

Мережа ресторанів Japanika заявила, що починає кур'єрську доставку їжі повітрям - дронами ізраїльських компаній CandoDrones і High Lander.

Пілотний проєкт здійснюватиметься протягом восьми днів - до 14 жовтня включно. Безпілотники доставлятимуть замовлення в будні дні з 13:00 до 16:30 - в промзони Герцлії й Північного Тель-Авіва, а також житлові квартали, які мають дозвіл на пересування дронів.

Поки що за добу виконуватиметься по 6-8 замовлень.

Відзначається, що на тлі пандемії коронавірусу в останні місяці в Ізраїлі посилено тестують дрони для доставки продуктів харчування, лікарських препаратів тощо.

Як повідомляв Укрінформ, інженери з Каліфорнійського технологічного інституту (США) розробили прототип робота-дрона LEONARDO (LEO).