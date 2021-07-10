ФОТОУперше дрон-кур'єр доставив замовлення клієнту додому в ізраїльському місті Герцлії-Пітуах.
Фото: Дорон Бен-ДавівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
07 10 2021 14:54
В Ізраїлі дрон-кур'єр уперше доставив замовлену їжу клієнту
Мережа ресторанів Japanika заявила, що починає кур'єрську доставку їжі повітрям - дронами ізраїльських компаній CandoDrones і High Lander
Фото: Дорон Бен-Давів
Про це повідомляє Vesty.co.il.
Фото: Дорон Бен-Давів
Мережа ресторанів Japanika заявила, що починає кур'єрську доставку їжі повітрям - дронами ізраїльських компаній CandoDrones і High Lander.
Пілотний проєкт здійснюватиметься протягом восьми днів - до 14 жовтня включно. Безпілотники доставлятимуть замовлення в будні дні з 13:00 до 16:30 - в промзони Герцлії й Північного Тель-Авіва, а також житлові квартали, які мають дозвіл на пересування дронів.
Поки що за добу виконуватиметься по 6-8 замовлень.
Відзначається, що на тлі пандемії коронавірусу в останні місяці в Ізраїлі посилено тестують дрони для доставки продуктів харчування, лікарських препаратів тощо.
Як повідомляв Укрінформ, інженери з Каліфорнійського технологічного інституту (США) розробили прототип робота-дрона LEONARDO (LEO).
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