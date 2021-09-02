В Ізраїлі знайшли римську монету, якій понад 1800 років

Солдат Збройних сил Ізраїлю під час військових навчань випадково знайшов рідкісну монету, якій понад 1 800 років.

Монета була знайдена у кібуці Гева в Їзреельській долині на півночі країни

На одній стороні монети зображена голова римського імператора Антоніна Пія та набита дата 158 - 159 н.е., повідомляє "Укрінформ". На зворотній частині монети був зображений бог Мен та напис "жителів Гева Філлліпі".

Фото: Times of Іsrael

Монета була знайдена у кібуці Гева в Їзреельській долині на півночі країни. Вона була добре збережена і є рідкісною знахідною.

Нагадаємо, що на сході Китаю знайшли поселення, якому понад 5 тисяч років