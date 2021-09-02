ВІДПОЧИНОК ФОТОСолдат Збройних сил Ізраїлю під час військових навчань випадково знайшов рідкісну монету, якій понад 1 800 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
09 02 2021 17:47
В Ізраїлі знайшли римську монету, якій понад 1800 років
Монета була знайдена у кібуці Гева в Їзреельській долині на півночі країни
Фото: globalaffairspress.com
На одній стороні монети зображена голова римського імператора Антоніна Пія та набита дата 158 - 159 н.е., повідомляє "Укрінформ". На зворотній частині монети був зображений бог Мен та напис "жителів Гева Філлліпі".
Фото: Times of Іsrael
Монета була знайдена у кібуці Гева в Їзреельській долині на півночі країни. Вона була добре збережена і є рідкісною знахідною.
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