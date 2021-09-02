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09 02 2021 17:47

В Ізраїлі знайшли римську монету, якій понад 1800 років

Монета була знайдена у кібуці Гева в Їзреельській долині на півночі країни
Солдат Збройних сил Ізраїлю під час військових навчань випадково знайшов рідкісну монету, якій понад 1 800 років.
В Ізраїлі знайшли римську монету, якій понад 1800 років Фото: globalaffairspress.com

На одній стороні монети зображена голова римського імператора Антоніна Пія та набита дата 158 - 159 н.е., повідомляє "Укрінформ". На зворотній частині монети був зображений бог Мен та напис "жителів Гева Філлліпі".

Фото: Times of Іsrael

Монета була знайдена у кібуці Гева в Їзреельській долині на півночі країни. Вона була добре збережена і є рідкісною знахідною.

Нагадаємо, що на сході Китаю знайшли поселення, якому понад 5 тисяч років

 
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