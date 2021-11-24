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В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель Срібну монету виявила 11-річна дівчинка, яка разом із родиною брала участь у розважальному археологічному просіюванні в національному парку поблизу старого Єрусалима На території Ізраїля виявили стародавню срібну монету віком близько 2000 років.

Фото: Yaniv Berman/City of David and the Israel Antiquities Authority

Про це пише Сіньхуа із посиланням на Управління старожитностей Ізраїлю. Зазначається, що монету знайшли в Єрусалимі. "Срібну монету виявила 11-річна дівчинка, яка разом із родиною брала участь у розважальному археологічному просіюванні в національному парку поблизу старого Єрусалима", - йдеться у матеріалі. Монета містить зображення чаші й надпис староєврейською мовою: "ізраїльський шекель". У Ізраїлі знайшли 2000-літній шекель // Фото: Yaniv Berman/City of David and the Israel Antiquities Authority На переконання дослідників, шекель було виготовлено одним зі священників Другого ізраїльського храму незабаром після його знищення. Читайте також: В Ізраїлі знайшли римську монету, якій понад 1800 років

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