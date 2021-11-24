БІЗНЕС & ФІНАНСИ ФОТОНа території Ізраїля виявили стародавню срібну монету віком близько 2000 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
24 11 2021 16:22
В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель
Срібну монету виявила 11-річна дівчинка, яка разом із родиною брала участь у розважальному археологічному просіюванні в національному парку поблизу старого Єрусалима
Фото: Yaniv Berman/City of David and the Israel Antiquities Authority
Про це пише Сіньхуа із посиланням на Управління старожитностей Ізраїлю.
Зазначається, що монету знайшли в Єрусалимі.
"Срібну монету виявила 11-річна дівчинка, яка разом із родиною брала участь у розважальному археологічному просіюванні в національному парку поблизу старого Єрусалима", - йдеться у матеріалі.
Монета містить зображення чаші й надпис староєврейською мовою: "ізраїльський шекель".
У Ізраїлі знайшли 2000-літній шекель // Фото: Yaniv Berman/City of David and the Israel Antiquities Authority
На переконання дослідників, шекель було виготовлено одним зі священників Другого ізраїльського храму незабаром після його знищення.
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