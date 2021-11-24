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24 11 2021 16:22

В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель

Срібну монету виявила 11-річна дівчинка, яка разом із родиною брала участь у розважальному археологічному просіюванні в національному парку поблизу старого Єрусалима
На території Ізраїля виявили стародавню срібну монету віком близько 2000 років.
В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель Фото: Yaniv Berman/City of David and the Israel Antiquities Authority
Про це пише Сіньхуа із посиланням на Управління старожитностей Ізраїлю.
 
Зазначається, що монету знайшли в Єрусалимі.
 
"Срібну монету виявила 11-річна дівчинка, яка разом із родиною брала участь у розважальному археологічному просіюванні в національному парку поблизу старого Єрусалима", - йдеться у матеріалі.
 
Монета містить зображення чаші й надпис староєврейською мовою: "ізраїльський шекель".
 
 
 
 
У Ізраїлі знайшли 2000-літній шекель // Фото: Yaniv Berman/City of David and the Israel Antiquities Authority
 
На переконання дослідників, шекель було виготовлено одним зі священників Другого ізраїльського храму незабаром після його знищення.
 
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