В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель

Фото: Yaniv Berman/City of David and the Israel Antiquities Authority

Про це пише Сіньхуа із посиланням на Управління старожитностей Ізраїлю.

Зазначається, що монету знайшли в Єрусалимі.

"Срібну монету виявила 11-річна дівчинка, яка разом із родиною брала участь у розважальному археологічному просіюванні в національному парку поблизу старого Єрусалима", - йдеться у матеріалі.

Монета містить зображення чаші й надпис староєврейською мовою: "ізраїльський шекель".

На переконання дослідників, шекель було виготовлено одним зі священників Другого ізраїльського храму незабаром після його знищення.