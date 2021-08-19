ФОТОІзраїльські археологи знайшли золоту монету, якій близько 1 500 років, під час будівництва житлового кварталу в місті Рамат-га-Шарон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
19 08 2021 10:18
В Ізраїлі знайшли золоту монету, якій близько 1 500 років
Монета вміщує захоплюючі дані про занепад візантійського правління в країні та сучасні історичні події, такі як вторгнення персів та поява ісламу. Вона дає інформацію про християнську й язичницьку символіки та місцеве населення
Фото: Yoli Schwartz/Israel Antiquities Authority
Про це повідомляє The Times of Israel.
За даними Відомства старожитностей Ізраїлю, монета виготовлена у 638 або 639 році н.е.
На одній стороні зображений візантійський імператор Іраклій зі своїми двома синами, на зворотній стороні - єрусалимський пагорб Голгофа, де був розіп'ятий Ісус Христос.
Фото: Amir Gorzalczany/Israel Antiquities Authority
"Монета вміщує захоплюючі дані про занепад візантійського правління в країні та сучасні історичні події, такі як вторгнення персів та поява ісламу. Вона дає інформацію про християнську й язичницьку символіки та місцеве населення", - зазначив співробітник відомства Роберт Коол.
Зазначається, що під час розкопок археологи також виявили ланцюг для люстр, який ймовірно використовувався для тримання скляних ламп, та прес для винограду.
Як повідомлялося, у червні археологи Відомства старожитностей Ізраїлю під час розкопок в місті Явне знайшли куряче яйце, якому 1 000 років.
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