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19 08 2021 10:18

В Ізраїлі знайшли золоту монету, якій близько 1 500 років

Монета вміщує захоплюючі дані про занепад візантійського правління в країні та сучасні історичні події, такі як вторгнення персів та поява ісламу. Вона дає інформацію про християнську й язичницьку символіки та місцеве населення
Ізраїльські археологи знайшли золоту монету, якій близько 1 500 років, під час будівництва житлового кварталу в місті Рамат-га-Шарон.
В Ізраїлі знайшли золоту монету, якій близько 1 500 років Фото: Yoli Schwartz/Israel Antiquities Authority
Про це повідомляє The Times of Israel.
 
За даними Відомства старожитностей Ізраїлю, монета виготовлена у 638 або 639 році н.е.
 
На одній стороні зображений візантійський імператор Іраклій зі своїми двома синами, на зворотній стороні - єрусалимський пагорб Голгофа, де був розіп'ятий Ісус Христос.
 
Фото: Amir Gorzalczany/Israel Antiquities Authority
 
"Монета вміщує захоплюючі дані про занепад візантійського правління в країні та сучасні історичні події, такі як вторгнення персів та поява ісламу. Вона дає інформацію про християнську й язичницьку символіки та місцеве населення", - зазначив співробітник відомства Роберт Коол.
 
Зазначається, що під час розкопок археологи також виявили ланцюг для люстр, який ймовірно використовувався для тримання скляних ламп, та прес для винограду.
 
Як повідомлялося, у червні археологи Відомства старожитностей Ізраїлю під час розкопок в місті Явне знайшли куряче яйце, якому 1 000 років.
 
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