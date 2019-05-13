В мережі з'вилися ескізи муралів, які намалюють на одній зі стін Чорнобильської АЕС

За умовами конкурсу для голосування за найкращий ескіз виставили роботи усіх учасників, які надіслали свої роботи протягом останнього місяця.

На сторінці ДПС ЧАЕС опублікували конкурсні ескізи муралів, які в майбутньому намалюють на Чорнобильській АЕС

У квітні на cайті Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" стартував конкурс на найкращий ескізний проект для створення муралу на Чорнобильській АЕС.

Завданням конкурсу є розробка проекту муралу, до складу якого входить кольоровий ескіз, назва проекту, концепція та стислий опис. Проект повинен бути розрахований на розмір 18,5 м на 57,9 м.

Малюнок розмістять на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС. Відтак мурал щодня бачитимуть близько тисячі осіб персоналу та відвідувачів станції.

Кількість робіт закінчився 3 травня 2019 року, учасники могли подати необмежену кількість проектів. Зараз на Facebook сторінці триває голосування за найкращий малюнок. Найкращу роботу конкурсу оголосять 31 травня.

Переможець отримає ексклюзивну дводенну персональну екскурсію на Чорнобильську АЕС та у Прип'ять, а також грошову винагороду.

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