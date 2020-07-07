CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ с. Тишки (Полтавська область) підірвали автомобіль, який належить "Укрпошті", в результаті чого постраждали двоє людей. Невідомі заволоділи грошима в сумі понад 2,5 млн гривень та табельним пістолетом охоронця.
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07 07 2020 14:40
В Полтавській області підірвали та пограбували автомобіль "Укрпошти"
В результаті події постраждали двоє людей, відкрито справу
Фото: поліцейські (РБК-Україна)
Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає РБК - Україна.
За даним фактом вирішується питання щодо відкриття справи за ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (Замах на вбивство) та частини 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці розшукують причетних до нападу на автомобіль "Укрпошти".
Фото: наслідки підрива автомобіля (pl.npu.gov.ua)
Нагадаємо, що ПАТ "Укрпошта" обладнало терміналами для зняття готівки понад 3 000 своїх автоматизованих відділень.
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