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В Полтавській області підірвали та пограбували автомобіль "Укрпошти" В результаті події постраждали двоє людей, відкрито справу У с. Тишки (Полтавська область) підірвали автомобіль, який належить "Укрпошті", в результаті чого постраждали двоє людей. Невідомі заволоділи грошима в сумі понад 2,5 млн гривень та табельним пістолетом охоронця.

Фото: поліцейські (РБК-Україна)

Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає РБК - Україна. За даним фактом вирішується питання щодо відкриття справи за ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (Замах на вбивство) та частини 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці розшукують причетних до нападу на автомобіль "Укрпошти". Фото: наслідки підрива автомобіля (pl.npu.gov.ua) Нагадаємо, що ПАТ "Укрпошта" обладнало терміналами для зняття готівки понад 3 000 своїх автоматизованих відділень.



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