В Україні протестують проти посилення карантину

Під стінами комітетів Верховної ради протестують близько сотні підприємців, повідомляє "РБК-Україна". Вони виступають за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування. Також вони проти карантину вихідного дня.

Фото: РБК-Україна

Фото: РБК-Україна

Учасники акції спочатку протестували під Верховною Радою, потім були біля будівлі Кабінету міністрів.

Також сьогодні підприємці вийшли пікетувати мерію Рівному, оскільки не згодні з обмеженнями карантину вихідного дня. Про це повідомляє "Рівне 1". Протестувальники кажуть, що два дні були без роботи, в результаті залишилися без істотного заробітку.

Фото: протест у Рівному (rivne1.tv)

Крім того, у понеділок, 16 листопада, на центральній площі у Миколаєві проходить мітинг. Про це повідомляє "Новин-N".

Фото: Новин-N

Близько 100 підприємців і робітників протестують проти карантину вихідного дня. Частина людей створила ініціативну групу, яка пройшла всередину будівлі Миколаївської міськради на зустріч з першим заступником міського голови Володимиром Криленком, інші залишилися на вулиці.