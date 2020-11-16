В Україні протестують проти посилення карантину
Під стінами комітетів Верховної ради протестують близько сотні підприємців, повідомляє "РБК-Україна". Вони виступають за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування. Також вони проти карантину вихідного дня.
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна
Учасники акції спочатку протестували під Верховною Радою, потім були біля будівлі Кабінету міністрів.
Також сьогодні підприємці вийшли пікетувати мерію Рівному, оскільки не згодні з обмеженнями карантину вихідного дня. Про це повідомляє "Рівне 1". Протестувальники кажуть, що два дні були без роботи, в результаті залишилися без істотного заробітку.
Фото: протест у Рівному (rivne1.tv)
Крім того, у понеділок, 16 листопада, на центральній площі у Миколаєві проходить мітинг. Про це повідомляє "Новин-N".
Фото: Новин-N
Близько 100 підприємців і робітників протестують проти карантину вихідного дня. Частина людей створила ініціативну групу, яка пройшла всередину будівлі Миколаївської міськради на зустріч з першим заступником міського голови Володимиром Криленком, інші залишилися на вулиці.
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