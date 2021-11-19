БІЗНЕС & ФІНАНСИ ФОТОНаціональний банк з 19 листопада ввів у обіг нові пам'ятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
19 11 2021 13:36
В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень
В обіг вводиться 30 тисяч таких банкнот
Фото: xn--e1a7a.xn--j1amh
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
Пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень містить усі елементи захисту банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – "30 років Незалежності України".
Фото: НБУ
В обіг вводиться 30 тисяч таких банкнот.
Банкнота номіналом 200 гривень містить усі елементи захисту банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року із додатковою айдентикою "30 років Незалежності України". Таких пам'ятних банкнот випущено також 30 тисяч шт.
Фото: НБУ
НБУ розповсюджуватиме пам'ятні банкноти через свій онлайн-магазин.
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