Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+

В Україні ввели воєнний стан Спікер ВР Руслан Стефанчук заборонив депутатам виїжджати з Києва: "Хто виїхав - той зрадник" Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з нападом Росії.

Фото: Верховна Рада України

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на засідання парламенту 24 лютого. За таке рішення проголосували 300 депутатів. ФОТО: TELEGRAM НАРДЕПА ОЛЕКСІЯ ГОНЧАРЕНКА Спікер ВР Руслан Стефанчук заборонив депутатам виїжджати з Києва: "Хто виїхав - той зрадник".

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію