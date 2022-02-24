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24 02 2022 09:03

В Україні ввели воєнний стан

Спікер ВР Руслан Стефанчук заборонив депутатам виїжджати з Києва: "Хто виїхав - той зрадник"
Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з нападом Росії.
В Україні ввели воєнний стан Фото: Верховна Рада України

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на засідання парламенту 24 лютого.

За таке рішення проголосували 300 депутатів. 

ФОТО: TELEGRAM НАРДЕПА ОЛЕКСІЯ ГОНЧАРЕНКА

Спікер ВР Руслан Стефанчук заборонив депутатам виїжджати з Києва: "Хто виїхав - той зрадник".

 

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