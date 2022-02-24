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24 02 2022 09:03
В Україні ввели воєнний стан
Спікер ВР Руслан Стефанчук заборонив депутатам виїжджати з Києва: "Хто виїхав - той зрадник"
Фото: Верховна Рада України
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на засідання парламенту 24 лютого.
За таке рішення проголосували 300 депутатів.
ФОТО: TELEGRAM НАРДЕПА ОЛЕКСІЯ ГОНЧАРЕНКА
Спікер ВР Руслан Стефанчук заборонив депутатам виїжджати з Києва: "Хто виїхав - той зрадник".
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