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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
05 09 2021 13:42

В Україну прибув гуманітарний вантаж зі США з інноваційними ліками проти COVID-19

а сприяння Посольства в Україну був доставлений гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief. Останні домовленості щодо отримання даного гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту Президента України до США
Гуманітарний вантаж зі США, який містить 60 тисяч флаконів з ліками проти коронавірусу, прибув в Україну - після розмитнення він буде розподілений по всіх регіонах.
В Україну прибув гуманітарний вантаж зі США з інноваційними ліками проти COVID-19 Фото: Ukrinform
Про це у Фейсбуку повідомляє Посольство України в США, передає Укрінформ.
 
"За сприяння Посольства в Україну був доставлений гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief. Останні домовленості щодо отримання даного гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту Президента України до США", - зазначили в дипломатичній установі.
 

Фото: Ukrinform
 
Вантаж містить інноваційні лікарські препарати Bamlanivimab та Etesevimab, що застосовуються проти COVID-19. Їх загальна вартість сягає $20 млн. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенями тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму.
 

Фото: Ukrinform
 
"Вантаж у вигляді 60 тис. флаконів лікарських препаратів надалі буде проходити розмитнення та транспортування у 24 області України. У цьому ми хочемо висловити окрему подякую "Благодійному фонду Євгена Пивоварова", який допомагатиме в усіх процедурах. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров‘я України",- додали в Посольстві.
 
Як уточнюється, громадська неприбуткова організація Direct Relief базується в штаті Каліфорнія, США. Вона працює у 60 країнах світу.
 
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