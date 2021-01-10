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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
01 10 2021 10:57

В Японії вперше представили лінію спецодягу для роботів

Одяг для роботів буде доступний у більш ніж 40 різних кольорах
Японська компанія Rocket Road Co. представила захисні чохли для роботизованої руки з метою зробити більш яскравим робоче середовище, де вони працевлаштовані.
В Японії вперше представили лінію спецодягу для роботів Фото: Kyodo News
Про це повідомляє Kyodo News. 
 
Одяг для роботів буде доступний у більш ніж 40 різних кольорах.
 
Ба більше, клієнти також зможуть вибирати між пилозахисними, антибактеріальними, водовідштовхувальними або жароміцними матеріалами для чохлів.
 
Фото: Kyodo
 
Зазначається, що компанія Rocket Road присвятила діяльність створенню спеціалізованого одягу для комунікаційних роботів з 2016 року, і співпрацювала в цьому питанні з більш ніж 20 виробниками роботів, включаючи SoftBank Robotics Corp., Sony Corp. та Sharp Corp.
 
Засновник і генеральний директор компанії Юкінорі Ідзумі прагне продовжувати розширювати свій бізнес, а в майбутньому навіть і за кордоном.
 
Як повідомлялося, гонконгзький стартап MangDang створив мініатюрного робота Mini Pupper.
 
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