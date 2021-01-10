CУСПІЛЬСТВО ФОТОЯпонська компанія Rocket Road Co. представила захисні чохли для роботизованої руки з метою зробити більш яскравим робоче середовище, де вони працевлаштовані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
01 10 2021 10:57
В Японії вперше представили лінію спецодягу для роботів
Одяг для роботів буде доступний у більш ніж 40 різних кольорах
Фото: Kyodo News
Про це повідомляє Kyodo News.
Одяг для роботів буде доступний у більш ніж 40 різних кольорах.
Ба більше, клієнти також зможуть вибирати між пилозахисними, антибактеріальними, водовідштовхувальними або жароміцними матеріалами для чохлів.
Фото: Kyodo
Зазначається, що компанія Rocket Road присвятила діяльність створенню спеціалізованого одягу для комунікаційних роботів з 2016 року, і співпрацювала в цьому питанні з більш ніж 20 виробниками роботів, включаючи SoftBank Robotics Corp., Sony Corp. та Sharp Corp.
Засновник і генеральний директор компанії Юкінорі Ідзумі прагне продовжувати розширювати свій бізнес, а в майбутньому навіть і за кордоном.
Як повідомлялося, гонконгзький стартап MangDang створив мініатюрного робота Mini Pupper.
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