В Японії вперше представили лінію спецодягу для роботів

Японська компанія Rocket Road Co. представила захисні чохли для роботизованої руки з метою зробити більш яскравим робоче середовище, де вони працевлаштовані.

Одяг для роботів буде доступний у більш ніж 40 різних кольорах

Про це повідомляє Kyodo News.

Одяг для роботів буде доступний у більш ніж 40 різних кольорах.

Ба більше, клієнти також зможуть вибирати між пилозахисними, антибактеріальними, водовідштовхувальними або жароміцними матеріалами для чохлів.

Фото: Kyodo

Зазначається, що компанія Rocket Road присвятила діяльність створенню спеціалізованого одягу для комунікаційних роботів з 2016 року, і співпрацювала в цьому питанні з більш ніж 20 виробниками роботів, включаючи SoftBank Robotics Corp., Sony Corp. та Sharp Corp.

Засновник і генеральний директор компанії Юкінорі Ідзумі прагне продовжувати розширювати свій бізнес, а в майбутньому навіть і за кордоном.

Як повідомлялося, гонконгзький стартап MangDang створив мініатюрного робота Mini Pupper.