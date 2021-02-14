В Єгипті археологи знайшли пивоварню, якій може бути близько 5 тисяч років
Пивоварню розкопали в Абідосі - старовинному місті, розташованому в пустелі на захід від Нілу, у понад 450 кілометрах від Каїру, повідомляє "Громадське".
Припускають, що знахідка, ймовірно, датована епохою фараона Нармера, який відомий об'єднанням стародавнього Єгипту на початку першого династичного періоду (3150 - 2613 роки до нашої ери).
Археологи виявили вісім великих секцій, кожна з яких 20 метрів завдовжки та 2,5 метра завширшки. У цих блоках розташовані близько 40 керамічних ємностей у два ряди. Дослідники кажуть, що їх використовували для нагрівання суміші зерна й води, з якої робили пиво.
В Єгипті археологи знайшли пивоварню, якій може бути близько 5 тисяч років
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities
Як пише Associated press, експедицію очолювали доктор Метью Адамс з Інституту витончених мистецтв Нью-Йоркського університету і Дебора Вішак, доцентка кафедри історії давньоєгипетського мистецтва й археології Принстонського університету.
Адамс каже, що пивоварня, найімовірніше, була збудована в цьому районі для проведення ритуалів із пивом для фараонів. Археологи знайшли докази, що свідчать про використання пива в жертовних обрядах древніх єгиптян.
Зазначається, що британські археологи вперше припустили існування цієї пивоварні ще на початку 1900-х років, але тоді не змогли визначити її розташування.
В Абідосі з найдавніших часів розташовувалися великі поховання, храми та пам'ятники Осірісу - богу підземного світу стародавнього Єгипту.
Нагадаємо, що помічниця куратора колекції Абердинського університету (Шотландія) Абір Еладані випадково знайшла єгипетський артефакт віком 5000 років: він лежав у коробці для сигар.
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