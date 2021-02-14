Американські та єгипетські археологи виявили у Єгипті, можливо, найстарішу відому пивоварню. Ймовірно, вона функціонувала на початку першого династійного періоду Єгипту (3150 - 2613 роки до нашої ери).

В Єгипті археологи знайшли пивоварню, якій може бути близько 5 тисяч років Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Пивоварню розкопали в Абідосі - старовинному місті, розташованому в пустелі на захід від Нілу, у понад 450 кілометрах від Каїру, повідомляє "Громадське".

Припускають, що знахідка, ймовірно, датована епохою фараона Нармера, який відомий об'єднанням стародавнього Єгипту на початку першого династичного періоду (3150 - 2613 роки до нашої ери).

Археологи виявили вісім великих секцій, кожна з яких 20 метрів завдовжки та 2,5 метра завширшки. У цих блоках розташовані близько 40 керамічних ємностей у два ряди. Дослідники кажуть, що їх використовували для нагрівання суміші зерна й води, з якої робили пиво.