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14 02 2021 16:15

В Єгипті археологи знайшли пивоварню, якій може бути близько 5 тисяч років

Ймовірно, вона найстаріша у світі
Американські та єгипетські археологи виявили у Єгипті, можливо, найстарішу відому пивоварню. Ймовірно, вона функціонувала на початку першого династійного періоду Єгипту (3150 - 2613 роки до нашої ери).
В Єгипті археологи знайшли пивоварню, якій може бути близько 5 тисяч років В Єгипті археологи знайшли пивоварню, якій може бути близько 5 тисяч років Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Пивоварню розкопали в Абідосі - старовинному місті, розташованому в пустелі на захід від Нілу, у понад 450 кілометрах від Каїру, повідомляє "Громадське".

Припускають, що знахідка, ймовірно, датована епохою фараона Нармера, який відомий об'єднанням стародавнього Єгипту на початку першого династичного періоду (3150 - 2613 роки до нашої ери).

Археологи виявили вісім великих секцій, кожна з яких 20 метрів завдовжки та 2,5 метра завширшки. У цих блоках розташовані близько 40 керамічних ємностей у два ряди. Дослідники кажуть, що їх використовували для нагрівання суміші зерна й води, з якої робили пиво.

В Єгипті археологи знайшли пивоварню, якій може бути близько 5 тисяч років

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Як пише Associated press, експедицію очолювали доктор Метью Адамс з Інституту витончених мистецтв Нью-Йоркського університету і Дебора Вішак, доцентка кафедри історії давньоєгипетського мистецтва й археології Принстонського університету.

Адамс каже, що пивоварня, найімовірніше, була збудована в цьому районі для проведення ритуалів із пивом для фараонів. Археологи знайшли докази, що свідчать про використання пива в жертовних обрядах древніх єгиптян.

Зазначається, що британські археологи вперше припустили існування цієї пивоварні ще на початку 1900-х років, але тоді не змогли визначити її розташування.

В Абідосі з найдавніших часів розташовувалися великі поховання, храми та пам'ятники Осірісу - богу підземного світу стародавнього Єгипту.

Нагадаємо, що помічниця куратора колекції Абердинського університету (Шотландія) Абір Еладані випадково знайшла єгипетський артефакт віком 5000 років: він лежав у коробці для сигар.

 

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