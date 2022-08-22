Вчені дослідили, що першою рослиною висадженою на Марсі повинна бути люцерна

Коли ми подолаємо всі труднощі, пов’язані з польотом на Марс , нам доведеться з’ясувати, як зробити там життя стійким, і вирощування та вирощування сільськогосподарських культур буде основною частиною цього.

Низький вміст поживних речовин у марсіанському ґрунті та висока солоність води роблять його непридатним для безпосереднього використання для вирощування харчових культур на Марсі. Тому важливо розробити стратегії щодо збільшення вмісту поживних речовин у марсіанському ґрунті та опріснення солоної води для довгострокових місій

Колонізація Марса є однією з цілей, яких людство прагне досягти в майбутньому. Коли ми зможемо подолати всі труднощі, пов'язані з подорожжю на цю планету, нам доведеться з'ясувати, яким чином зробити життя тут можливим і стійким. Основною частиною цього буде вирощування сільськогосподарських культур, повідомляє Science Alert.

Експерименти NASA показали, що ландшафт Червоної планети підходить для вирощування зернових культур. Але зробити це не так просто: пил та пісок не лише позбавлені корисних речовин та мікробів, а й сповнені солей та мінералів, які ускладнюють життя рослин.

Автори нової роботи запропонували новий шлях: рослини люцерни. За словами дослідників, ця кормова культура може вижити у вулканічному грунті, подібному до марсіанського, і потім бути використана в якості добрив для вирощування таких продуктів як ріпа, редиска та салат.

"Низький вміст поживних речовин у марсіанському ґрунті та висока солоність води роблять його непридатним для безпосереднього використання для вирощування харчових культур на Марсі. Тому важливо розробити стратегії щодо збільшення вмісту поживних речовин у марсіанському ґрунті та опріснення солоної води для довгострокових місій", — пишуть дослідники у своїй статті.

У ході попередніх досліджень вчені встановили, що рослинам буде важко рости на марсіанському ґрунті без додавання до нього поживних речовин. Для цього і потрібна люцерна.

Дослідники створили в лабораторних умовах ґрунт, який був максимально схожий на марсіанський реголіт, а потім перевірили, як у ньому зростатиме насіння різних рослин. Виявилося, що люцерна може рости в ньому так само, як і у звичайному ґрунті, без додавання добрив.

Потім вчені повторили експеримент, використавши люцерну як добрива. Їм вдалося виростити ріпу, редис і салат - рослини, які не вимагають особливого догляду, швидко ростуть і не потребують великої кількості води.

Разом з тим, існує одна проблема: для вирощування рослин необхідна прісна вода. Дослідження показують, що солона вода, доступна Марсі, може бути оброблена бактеріями, а потім відфільтрована через вулканічну породу. В результаті можна отримати прісну воду, яка необхідна для росту рослин.

Існує ще безліч питань, на які потрібно знайти відповіді. Зокрема, невідомо, наскільки точно ми можемо відтворити марсіанську ґрунт, перебуваючи на Землі. Цілком ймовірно, що коли ми опинимося на Червоній планеті, ґрунт поводитиметься інакше, ніж у лабораторії.

У ґрунті з лабораторії також були відсутні деякі токсичні солі, які якимось чином потрібно видалити з реголіту.