Вчені вперше зробили 3D-знімок коронавірусу
Науковці зробили знімки заморожених зразків вірусу за допомогою кріоелектронної томографії, повідомляє "Громадське". Потім студія дещо відреагувала зображення, щоб зробити його кращим для сприйняття. Зокрема структуру вірусу розфарбували у різні кольори.
Фото: Nanographics
Такі невеликі об'єкти, як віруси, не мають звичного для нас кольору. 3D-зображення вірусу отримали за допомогою електронів, які не пов'язані з кольорами, які бачить людина, тому студія і представила зображення у кольорах на власний розсуд.
Раніше науковці представляли лише комп'ютерні 3D-моделі коронавірусу. "Ми вперше можемо показати справжній коронавірус у деталях", - йдеться у заяві компанії.
Роздивитися вірус можна на відео, фото, а також за допомогою інтерактивного сайту зображення можна перевертати в різні сторони.
Нагадаємо, що 22 січня 2020 року КНДР тимчасово заборонила в’їзд туристам через новий коронавірус
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