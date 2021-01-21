Вчені вперше зробили 3D-знімок коронавірусу

Раніше були доступні лише комп'ютерні моделі

Науковці зробили знімки заморожених зразків вірусу за допомогою кріоелектронної томографії, повідомляє "Громадське". Потім студія дещо відреагувала зображення, щоб зробити його кращим для сприйняття. Зокрема структуру вірусу розфарбували у різні кольори.

Фото: Nanographics

Такі невеликі об'єкти, як віруси, не мають звичного для нас кольору. 3D-зображення вірусу отримали за допомогою електронів, які не пов'язані з кольорами, які бачить людина, тому студія і представила зображення у кольорах на власний розсуд.

Раніше науковці представляли лише комп'ютерні 3D-моделі коронавірусу. "Ми вперше можемо показати справжній коронавірус у деталях", - йдеться у заяві компанії.

Роздивитися вірус можна на відео, фото, а також за допомогою інтерактивного сайту зображення можна перевертати в різні сторони.

Нагадаємо, що 22 січня 2020 року КНДР тимчасово заборонила в’їзд туристам через новий коронавірус