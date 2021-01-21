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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
21 01 2021 14:31

Вчені вперше зробили 3D-знімок коронавірусу

Раніше були доступні лише комп'ютерні моделі
Науковці з китайського Університету Цінхуа разом зі студією Nanographics вперше зробили 3D-зображення коронавірусу SARS-CoV-2 завдяки знімкам миттєво заморожених зразків вірусу.
Вчені вперше зробили 3D-знімок коронавірусу Фото: РБК-Україна

Науковці зробили знімки заморожених зразків вірусу за допомогою кріоелектронної томографії, повідомляє "Громадське". Потім студія дещо відреагувала зображення, щоб зробити його кращим для сприйняття. Зокрема структуру вірусу розфарбували у різні кольори.

Фото: Nanographics

Такі невеликі об'єкти, як віруси, не мають звичного для нас кольору. 3D-зображення вірусу отримали за допомогою електронів, які не пов'язані з кольорами, які бачить людина, тому студія і представила зображення у кольорах на власний розсуд.

Раніше науковці представляли лише комп'ютерні 3D-моделі коронавірусу. "Ми вперше можемо показати справжній коронавірус у деталях", - йдеться у заяві компанії.

Роздивитися вірус можна на відео, фото, а також за допомогою інтерактивного сайту зображення можна перевертати в різні сторони.

Нагадаємо, що 22 січня 2020 року КНДР тимчасово заборонила в’їзд туристам через новий коронавірус

 

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