Вчені знайшли скам'янілості квітів віком 100 мільйонів років

Вчені з Циндаоського університету науки і технологій (Китай) заявили про виявлення скам'янілостей квітів, що збереглися в бурштині, вік яких налічує 100 мільйонів років.

Відкриття свідчить про те, що деякі квіти, знайдені сьогодні в Південній Африці, не змінилися з часів динозаврів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Фото: Сіньхуа

На їхню думку, це є обґрунтуванням для вивчення взаємозв'язку між еволюцією квіткових рослин у Південно-Східній Азії та рухом тектонічних плит.

Відкриття свідчить про те, що деякі квіти, знайдені сьогодні в Південній Африці, не змінилися з часів динозаврів.

Вчені виявили, що скам'янілості квітів були майже ідентичні сучасному виду Філіка, який є частиною чагарникової рослинності Фінбос.

Команда дослідників вивчила 21 шматочок бурштину, знайдений у М'янмі, який сформувався близько 100 мільйонів років тому, і виявила, що квіти чудово адаптуються до повсякчасних лісових пожеж.

Нагадаємо, що у Китаї знайшли яйце з ембріоном динозавра, що ідеально зберігся