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15 02 2022 15:18

Ведучими церемонії "Оскар-2022" стануть три актриси

Церемонія вручення премії відбудеться 27 березня 2022 року
Ведучими 94-ї церемонії оголошення переможців премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук «Оскар» стануть три актриси.
Ведучими церемонії "Оскар-2022" стануть три актриси Фото: hollywoodreporter.com.
Про це повідомляє Deadline. 
 
Як зазначається, церемонію вестимуть Ванда Сайкс, яка знімалась у фільмі «Якщо свекруха — монстр», Емі Шумер, відома за стрічкою «Дівчина без комплексів», та акторка з фільму «Дуже страшне кіно» Реджина Голл.
 
Фото: Mega
 
За інформацією видання, як саме будуть розподілені обов’язки між ведучими, наразі невідомо, проте поява «ветеранок» комедії Сайкс і Шумер засвідчує план Американської кіноакадемії додати гумору у церемонію.
 
Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого оголосили номінантів на 94-ту премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук «Оскар».
 
Церемонія вручення премії відбудеться 27 березня 2022 року.
 
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