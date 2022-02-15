CУСПІЛЬСТВО ФОТОВедучими 94-ї церемонії оголошення переможців премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук «Оскар» стануть три актриси.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
15 02 2022 15:18
Ведучими церемонії "Оскар-2022" стануть три актриси
Церемонія вручення премії відбудеться 27 березня 2022 року
Фото: hollywoodreporter.com.
Про це повідомляє Deadline.
Як зазначається, церемонію вестимуть Ванда Сайкс, яка знімалась у фільмі «Якщо свекруха — монстр», Емі Шумер, відома за стрічкою «Дівчина без комплексів», та акторка з фільму «Дуже страшне кіно» Реджина Голл.
Фото: Mega
За інформацією видання, як саме будуть розподілені обов’язки між ведучими, наразі невідомо, проте поява «ветеранок» комедії Сайкс і Шумер засвідчує план Американської кіноакадемії додати гумору у церемонію.
Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого оголосили номінантів на 94-ту премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук «Оскар».
Церемонія вручення премії відбудеться 27 березня 2022 року.
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