Ведучими церемонії "Оскар-2022" стануть три актриси

Ведучими 94-ї церемонії оголошення переможців премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук «Оскар» стануть три актриси.

Як зазначається, церемонію вестимуть Ванда Сайкс, яка знімалась у фільмі «Якщо свекруха — монстр», Емі Шумер, відома за стрічкою «Дівчина без комплексів», та акторка з фільму «Дуже страшне кіно» Реджина Голл.

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За інформацією видання, як саме будуть розподілені обов’язки між ведучими, наразі невідомо, проте поява «ветеранок» комедії Сайкс і Шумер засвідчує план Американської кіноакадемії додати гумору у церемонію.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого оголосили номінантів на 94-ту премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук «Оскар».

Церемонія вручення премії відбудеться 27 березня 2022 року.