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08 02 2021 16:16

Венеція святкує знаменитий карнавал без туристів

"Венеційський карнавал - в масках... і в масках", - говорить їх слоган
Венеція в ці вихідні почала свій знаменитий карнавал, але через пандемію коронавірусу він проходить без натовпів туристів, які щорічно приїжджали в ці дні.
Венеція святкує знаменитий карнавал без туристів Фото: з вільних джерел

Італія 1 лютого послабила коронавірусні обмеження, надавши більше свободи більшості регіонів, повідомляє "Європейська правда". Венеція входить в число районів, що відносяться до "жовтої" категорії з меншим ризиком зараження, але жителям як і раніше не дозволяється виїжджати за межі регіону.

Фото: Європейська правда

За даними мерії, до початку пандемії карнавал приносив ​до казни Венеції близько 70 мільйонів євро, а на свято приїздили понад півмільйона туристів.

Асоціація місцевих ремісників запустила кампанію знижок, щоб спонукати жителів взяти участь у святкових заходах цього року за відсутності іноземних гостей.

Фото: Європейська правда

"Венеційський карнавал - в масках... і в масках", - говорить їх слоган, відсилка до повсюдного поширення масок, як святкових, так і захисних.

Влада Венеції була змушена перервати торішній карнавал, коли почалася пандемія. Цього року деякі урочистості переносяться в онлайн, з відео, на яких венеційці святкують на вулицях в карнавальних вбраннях.

Нагадаємо, що мер Ріо-де-Жанейро оголосив про скасування карнавалу в 2021 році

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