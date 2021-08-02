Венеція святкує знаменитий карнавал без туристів

Італія 1 лютого послабила коронавірусні обмеження, надавши більше свободи більшості регіонів, повідомляє "Європейська правда". Венеція входить в число районів, що відносяться до "жовтої" категорії з меншим ризиком зараження, але жителям як і раніше не дозволяється виїжджати за межі регіону.

Фото: Європейська правда

За даними мерії, до початку пандемії карнавал приносив ​до казни Венеції близько 70 мільйонів євро, а на свято приїздили понад півмільйона туристів.

Асоціація місцевих ремісників запустила кампанію знижок, щоб спонукати жителів взяти участь у святкових заходах цього року за відсутності іноземних гостей.

Фото: Європейська правда