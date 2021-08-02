Венеція святкує знаменитий карнавал без туристів
Італія 1 лютого послабила коронавірусні обмеження, надавши більше свободи більшості регіонів, повідомляє "Європейська правда". Венеція входить в число районів, що відносяться до "жовтої" категорії з меншим ризиком зараження, але жителям як і раніше не дозволяється виїжджати за межі регіону.
Фото: Європейська правда
За даними мерії, до початку пандемії карнавал приносив до казни Венеції близько 70 мільйонів євро, а на свято приїздили понад півмільйона туристів.
Асоціація місцевих ремісників запустила кампанію знижок, щоб спонукати жителів взяти участь у святкових заходах цього року за відсутності іноземних гостей.
Фото: Європейська правда
"Венеційський карнавал - в масках... і в масках", - говорить їх слоган, відсилка до повсюдного поширення масок, як святкових, так і захисних.
Влада Венеції була змушена перервати торішній карнавал, коли почалася пандемія. Цього року деякі урочистості переносяться в онлайн, з відео, на яких венеційці святкують на вулицях в карнавальних вбраннях.
Нагадаємо, що мер Ріо-де-Жанейро оголосив про скасування карнавалу в 2021 році
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