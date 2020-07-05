Відкрито документальну онлайн виставку про діаспорян у Другій світовій війні

Центральний державний архів зарубіжної україніки відкрив документальну онлайн виставку "І живуть у пам’яті народу його вірні дочки і сини", приурочену до 75-річчя з дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Окрім широкої географії військових дій, у яких брали участь українці, документи виставки інформують також про реакцію українців закордоння на початок війни та їх готовність добровільно вступати у військо, про високий професійний рівень, бойові успіхи, нагородження та втрати серед українських вояків держав-переможниць

Про це повідомляється на сайті архіву, повідомляє "Укрінформ".

"Друга світова війна записана у всесвітню історію найбільш кривавими літерами – вона принесла розруху і горе мільйонам людей на всіх континентах. Тоталітарна війна закінчилася беззастережною капітуляцією 8 травня 1945 р., яке увірвалося в життя тріумфальними звуками переможних сурм. З того часу вже минуло 75 років, але рани ще не зажили… І про це варто пам’ятати", - йдеться у повідомленні.

Фото: tsdazu.archives.gov.ua

У кінці ХІХ століття сотні тисяч українців переїхали до Канади, США та інших країн. І коли світовій свободі став загрожувати нацизм, тисячі українців взяли до рук зброю, щоб захистити і свою нову домівку, і Україну, зазначають в архіві.

Фото: tsdazu.archives.gov.ua

Пам’ятник полеглим у боях українсько-американським воякам, встановлений у 1942 р. у Томпкінс сквер парку (Tompkins Square Park) в Нью-Йорку. "На наш погляд, непересічною, але досить ще неналежно оціненою є участь українців з діаспори у Другій світовій війні, які воювали на всіх фронтах у Європі, Північній Африці, на Далекому Сході, у Тихому океані. Представлені на виставці маловідомі документи репрезентують долі українських родин, чиї сини і дочки в лавах армій країн антигітлерівської коаліції наближали перемогу над нацизмом", - йдеться у публікації.

Участь українських вояків та медичних сестер збройних сил США у церемонії посвячення прапора в українській католицькій церкві Св. Юра в Нью-Йорку, 1943 р.

Окрім широкої географії військових дій, у яких брали участь українці, документи виставки інформують також про реакцію українців закордоння на початок війни та їх готовність добровільно вступати у військо, про високий професійний рівень, бойові успіхи, нагородження та втрати серед українських вояків держав-переможниць; а також про участь українських громад та громадських організацій діаспори у численних акціях допомоги воякам.

Стефан Драган, американець українського походження, який служив у торпедному ескадроні № 18 у складі збройних сил США під час Другої світової війни, 1943 р.

"Саме цим хоробрим серцям вояків з українською душею і присвячена онлайн-виставка "І живуть у пам’яті народу його вірні дочки і сини", - йдеться у повідомленні. Повідомлення про благодійний концерт, влаштований учнями української Рідної школи в Торонто для допомоги британським дітям. "Новий шлях", Вінніпег, ч. 20, 8 березня 1944 р.

Нагадаємо, що в Україні не буде масових заходів до Дня пам'яті та примирення,75-ї річниці перемоги над нацизмом у 2020