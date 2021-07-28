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28 07 2021 13:35

Військові навчання з представниками 15 країн-членів НАТО пройдуть в Україні у вересні

По завершенню навчань має бути досягнуто злагодженість дій командування з органами військового управління ЗС України під час ведення операцій. Крім того, ми маємо продемонструвати набуті спроможності щодо організації планування операцій
В Україні проведуть стратегічно командно-штабні навчання “Об’єднані зусилля – 2021”, в яких візьмуть участь близько 15 країн-членів НАТО та партнерів.
Військові навчання з представниками 15 країн-членів НАТО пройдуть в Україні у вересні Фото: Командування об'єднаних сил ЗС України
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Служба зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.
 
"У Командуванні об’єднаних сил Збройних Сил України триває черговий етап підготовки до стратегічного командно-штабного навчання “Об’єднані зусилля – 2021”, активна фаза, яких відбудеться наприкінці вересня цього року практично на всіх полігонах ЗС України, а також в акваторії Чорного та Азовського морів", - йдеться в повідомленні.
 
Наразі представники органів військового управління відпрацьовують питання управління угрупованнями військ під час ведення операції сил оборони.
 
За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, метою заходу є нарощування спроможностей командування, спільна робота підрозділів органів військового управління для виконання завдань на пунктах управління.
 

Фото: Командування об'єднаних сил ЗС України
 
"По завершенню навчань має бути досягнуто злагодженість дій командування з органами військового управління ЗС України під час ведення операцій. Крім того, ми маємо продемонструвати набуті спроможності щодо організації планування операцій", - повідомив Наєв.
 
Навчання "Об’єднані зусилля – 2021" будуть проведені з Командуванням об’єднаних сил Збройних Сил України при залученні органів військового управління, військових частини, сил і засобів Збройних Сил України та інших складових сил оборони держави. Очікується, що в “Об’єднаних зусиллях – 2021” візьмуть представники близько 15 країн-членів НАТО та партнерів. Військові маневри пройдуть у три етапи.
 
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