Військові показали, як мобільні госпіталі в зоні ООС готові протидіяти Covid-19
Про це інформує пресцентр штабу ООС, зазначає "Укрінформ".
"На контрольно-пропускному пункті одного з таких госпіталів у Маріуполі всі проходять температурний контроль. Якщо температура тіла в когось виявиться більшою від норми, його оглядатимуть у спеціальному відділенні та у разі потреби ізолюють. Далі - тестування на наявність коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у лікувальному закладі функціонує спеціальне приміщення з бокс-ізоляторами для хворих на ГРЗ з населених пунктів, де офіційно зареєстровані випадки Covid-19.
Цілком готове приймати тяжких хворих і реанімаційне відділення шпиталю. Воно забезпечене приладами штучної вентиляції легень, кисневими концентраторами для екстрених виїздів до хворих, апаратами спостереження стану пацієнтів тощо.
Загалом у госпіталі тридцять ліжок із боксами для ізоляції хворих на ГРЗ, а також підготовлене обсерваційне відділення ще на 70 місць. У разі потреби в лікувальному закладі є можливість розгорнути додатково 150 ліжок для обсервації пацієнтів.
"Персонал маріупольського шпиталю, як і решти військових мобільних госпіталів активно готується до можливого поширення коронавірусу та бере участь у регулярних тренуваннях щодо організації роботи в умовах суворого протиепідемічного режиму", - наголошують у штабі ООС.
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