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13 09 2021 14:10

Внаслідок автобусної аварії у Туреччині травмувалися 35 українців - МЗС

Ймовірно, водій - громадянин Туреччини - не впорався із керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії
35 українських туристів зазнали травм легкої та середньої тяжкості внаслідок ДТП в провінції Мугла в Туреччині. Водій, громадянин Туреччини, загинув на місці через серцевий напад.
Внаслідок автобусної аварії у Туреччині травмувалися 35 українців - МЗС Фото: ensonhaber
Про це у коментарі Укрінформу заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
 
За його інформацією, у понеділок вранці поблизу містечка Ментеше в провінції Мугла сталася дорожньо-транспортна пригода за участі туристичного автобуса.
 
За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. 35 українських туристів зазнали травм легкої та середньої тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога. Загроз життю немає.
 
"Ймовірно, водій - громадянин Туреччини - не впорався із керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії", - відзначив Ніколенко.
 
 
 
 
 
У Туреччині сталася ДТП: зіштовхнулися шкільний і туристичний автобуси / Фото: ensonhaber
 
За його словами, консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин ДТП. Встановлено зв'язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування.
 
Консул також планує відвідати в лікарні постраждалих українців, аби надати їм консульську допомогу.
 
Як повідомлялося, у Туреччині у результаті зіткнення шкільного автобуса з іншим, яким їхали українські мандрівники, водій туристичного автобуса загинув, 49 пасажирів обох автобусів отримали поранення.
 
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