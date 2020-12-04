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12 04 2020 14:30

Водна поліція відловлює порушників карантину у Києві

"Поліцейські Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки Нацполіції спільно зі співробітниками відділу поліції в річковому порту "Київ" провели профілактичний рейд на водних об’єктах столиці"
Поліція Києва перевіряє водні об'єкти столиці і закликає громадян дотримуватись карантинних заходів.
Водна поліція відловлює порушників карантину у Києві Національна поліція

Про це повідомляє пресслужба НПУ, передає УКРІНФОРМ.

"Поліцейські Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки Нацполіції спільно зі співробітниками відділу поліції в річковому порту "Київ" провели профілактичний рейд на водних об’єктах столиці. Співробітники відомства патрулювали територію Оболонської набережної, Русанівської протоки та парку культури та відпочинку "Гідропарк". За допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлено гучномовці, поліцейські проінформували громадян про необхідність дотримання правил карантину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що правоохоронці запустили літальні апарати над місцями, які важкодоступні для піших нарядів та автопатрулів, і де всупереч правилам карантину можуть відпочивати громадяни.

У подальшому такі профілактичні заходи будуть проводитися на прибережній території в інших областях.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали.

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