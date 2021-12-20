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20 12 2021 16:54

Вперше за 10 років. У популярному місті Єгипту спостерігали рідкісне погодне явище

Мешканці міста в соцмережах ділилися фотографіями засніжених автомобілів та доріг
Вперше за 10 років. У популярному місті Єгипту спостерігали рідкісне погодне явище Фото: РБК-УКРАЇНА
В Олександрії в Єгипті, випав сніг, пише Cairo Scene у Facebook та Egypttoday.com.
 
Мешканці Олександрії прокинулися вранці сьогодні (20 грудня 2021), щоб побачити сніг. Така погода для цього регіону невластива навіть у грудні. Йдеться у повідомленні, що сніг випав у місті вперше за 10 років.
 
Мешканці міста ділилися фотографіями засніжених автомобілів і доріг та своїми враженнями від побаченого рідкісного явища.
 
За словами екологів, різкі зміни погоди у різні сезони в Єгипті відбуваються через зміни клімату, що впливає на весь світ. Вчені висловили припущення, що цього року погода в Єгипті буде нетипово холодною.
 
 
 
Вперше за 10 років. У популярному місті Єгипту спостерігали рідкісне погодне явище: фото
 
Вперше за 10 років. У популярному місті Єгипту спостерігали рідкісне погодне явище: фотоВперше за 10 років. У популярному місті Єгипту спостерігали рідкісне погодне явище: фотоФото: Мешканці міста ділилися фотографіями засніжених доріг та автомобілів (cairo scene/facebook)
 
Влада міста через нестабільну погоду, сильний вітер і опади вирішили закрити порти Олександрія та Дехейла.
 
Крім цього, навчання у школах було призупинено до покращення погоди.
 
Яка погода в Єгипті у грудні
Як правило, погода в Єгипті в грудні стабільна: дмуть прохолодні вітри, найчастіше денні температури сягають +25°C.
 
Вода в морях, що омиває Єгипет, холодніша у порівнянні з літніми температурами – від +22 до +24°C. При цьому тепліше купатися у прибережних водах у Шарм-ель-Шейху, але не у Хургаді.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, як вирушити до Стамбула напередодні свят.
 
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