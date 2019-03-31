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ПОЛІТИКА ФОТО
31 03 2019 13:36

Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні на виборах президента України вже проголосували топ-кандидати Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський і Анатолій Гриценко.
Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: EPA/UPG Зображення 1 / 8 Використовуйте клавіші для перегляду
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ТЕГИ: вибори

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