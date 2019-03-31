Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+

Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ Сьогодні на виборах президента України вже проголосували топ-кандидати Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський і Анатолій Гриценко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію