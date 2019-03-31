ПОЛІТИКА ФОТОСьогодні на виборах президента України вже проголосували топ-кандидати Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський і Анатолій Гриценко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
31 03 2019 13:36
Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
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