Вибуховий флешмоб: українці відреагували на нову "бавовну" в окупованому Криму

У Криму — бавовна 2.0. Після ранкових вибухів під Джанкоєм ЗМІ повідомили про чорний дим над військовою авіабазою у Гвардійському.

Зранку сталася пожежа на майданчику з боєприпасами у Джанкойському районі, а пізніше мешканці селища Гвардійське Сімферопольського району помітили чорний дим над військовим об’єктом.

Раніше 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі.

Події у Сакському районі росіяни намагалися видати за "недбалість", а пожежу у Джанкойському визнали диверсією.

Українські користувачі соціальних мереж відреагували на другий день "бавовни" в Криму так само, як і на перший – мемами та дотепними картинками і постами.

Вітайте нові кольори Pantone: кримська бавовна.

Добірка із найактуальнішими картинками та дописами до теми "бавовни" в окупованому Криму: