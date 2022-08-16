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16 08 2022 18:58

Вибуховий флешмоб: українці відреагували на нову "бавовну" в окупованому Криму

У Криму — бавовна 2.0. Після ранкових вибухів під Джанкоєм ЗМІ повідомили про чорний дим над військовою авіабазою у Гвардійському.
Вибуховий флешмоб: українці відреагували на нову "бавовну" в окупованому Криму Фото: Слав Кривонос
Зранку сталася пожежа на майданчику з боєприпасами у Джанкойському районі, а пізніше мешканці селища Гвардійське Сімферопольського району помітили чорний дим над військовим об’єктом.
 
Раніше 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі.
 
Події у Сакському районі росіяни намагалися видати за "недбалість", а пожежу у Джанкойському визнали диверсією.
 
Українські користувачі соціальних мереж відреагували на другий день "бавовни" в Криму так само, як і на перший – мемами та дотепними картинками і постами.
 
Вітайте нові кольори Pantone: кримська бавовна.
 
 
Добірка із найактуальнішими картинками та дописами до теми "бавовни" в окупованому Криму:
 
 
 
 
 
 
 
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