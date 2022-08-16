ФОТОУ Криму — бавовна 2.0. Після ранкових вибухів під Джанкоєм ЗМІ повідомили про чорний дим над військовою авіабазою у Гвардійському.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
16 08 2022 18:58
Вибуховий флешмоб: українці відреагували на нову "бавовну" в окупованому Криму
Фото: Слав Кривонос
Зранку сталася пожежа на майданчику з боєприпасами у Джанкойському районі, а пізніше мешканці селища Гвардійське Сімферопольського району помітили чорний дим над військовим об’єктом.
Раніше 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі.
Події у Сакському районі росіяни намагалися видати за "недбалість", а пожежу у Джанкойському визнали диверсією.
Українські користувачі соціальних мереж відреагували на другий день "бавовни" в Криму так само, як і на перший – мемами та дотепними картинками і постами.
Вітайте нові кольори Pantone: кримська бавовна.
Добірка із найактуальнішими картинками та дописами до теми "бавовни" в окупованому Криму:
- У Фінляндії шириться українське - тепер і банери "Слава Україні!"
- Росіяни "помилково" здавали гроші на квадрокоптер для ЗСУ - ЗМІ
- ЗСУ ліквідували найкращого вертолітника росії
- В Україні оновили шкільну програму у зв’язку з війною: з'явилися нові поняття та терміни
- Вибухи в Криму пошкодили залізницю
- На Банковій назвали вибухи в Криму "демілітаризацією"
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар