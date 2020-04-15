Виставка тюльпанів на Співочому полі "перейде" в онлайн
Про це повідомили організатори заходу на Facebook-сторінці "Нове Співоче поле", передає УКРІНФОРМ.
"17 квітня повинна була відкритись щорічна виставка тюльпанів, яка цього року ювілейна. На жаль, карантин зіпсував всі плани. Але ми не можемо залишити вас без цієї неймовірної краси та запрошуємо у квітучу подорож на нашій сторінці у Facebook", – написали організатори.
Поки розміщено лише три світлини, на яких видно, що, крім тюльпанів, на виставці також представлені нарциси й гіацинти. Однак представники Співочого поля обіцяють щодня додавати нові фото й відео, починаючи з 17 квітня.
Планувалося, що традиційна виставка тюльпанів на Співочому полі мала тривати з 17 квітня до 10 травня. Такий захід тут проводиться, починаючи з 2010 року. Тож нинішня виставка – ювілейна. Торік квіткові інсталяції були присвячені сюжетам відомих казок про Попелюшку, Аладдіна, Золоту рибку, Багряні вітрила тощо.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.
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