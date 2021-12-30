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Визначилася символічна збірна української баскетбольної Суперліги В українській чоловічій баскетбольній Суперлізі визначилася символічна збірна за підсумками першої частини регулярного чемпіонату.

Фото: з вільних джерел

Як повідомляє пресслужба ФБУ, ждо команди увійшли представники п’ятьох різних клубів, передає Укрінформ. Символічна збірна Суперліги: Фото: fbu.ua Майкл Девіс («Харківські Соколи»), Ейвері Вудсон («Київ-Баскет»), Джиан Клавелл («Будівельник», Київ), Ді Джей Кеннеді («Прометей», Слобожанське»), Владислав Коренюк («Кривбас», Кривий Ріг). Читайте також: Визначився можливий суперник "Прометея" в плей-ін баскетбольної Ліги чемпіонів

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