СПОРТ ФОТОВ українській чоловічій баскетбольній Суперлізі визначилася символічна збірна за підсумками першої частини регулярного чемпіонату.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
30 12 2021 16:41
Визначилася символічна збірна української баскетбольної Суперліги
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє пресслужба ФБУ, ждо команди увійшли представники п’ятьох різних клубів, передає Укрінформ.
Символічна збірна Суперліги:
Фото: fbu.ua
Майкл Девіс («Харківські Соколи»), Ейвері Вудсон («Київ-Баскет»), Джиан Клавелл («Будівельник», Київ), Ді Джей Кеннеді («Прометей», Слобожанське»), Владислав Коренюк («Кривбас», Кривий Ріг).
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