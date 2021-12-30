Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ ФОТО
30 12 2021 16:41

Визначилася символічна збірна української баскетбольної Суперліги

В українській чоловічій баскетбольній Суперлізі визначилася символічна збірна за підсумками першої частини регулярного чемпіонату.
Визначилася символічна збірна української баскетбольної Суперліги Фото: з вільних джерел

Як повідомляє пресслужба ФБУ, ждо команди увійшли представники п’ятьох різних клубів, передає Укрінформ.

Символічна збірна Суперліги:

Фото: fbu.ua

Майкл Девіс («Харківські Соколи»), Ейвері Вудсон («Київ-Баскет»), Джиан Клавелл («Будівельник», Київ), Ді Джей Кеннеді («Прометей», Слобожанське»), Владислав Коренюк («Кривбас», Кривий Ріг). 

Читайте також: Визначився можливий суперник "Прометея" в плей-ін баскетбольної Ліги чемпіонів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.