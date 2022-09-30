Xiaomi представила новий смартфон

Про це повідомляє GSM Arena.

Пристрій має 16,7-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю FullHD+ та частотою оновлення екрана 90 Гц.

У середині смартфона, що працює на операційній системі Android 12, встановлений процесор Dimensity 700 SoC та потужна батарея на 5 000 мегаампер за годину.

Селфікамера має 5 Мп, а на зворотній стороні можна знайти ще дві камери в 13 Мп та 2 Мп відповідно.

Смартфон буде доступний у трьох кольорах - сірий, чорний і синій.

Вартість Xiaomi Redmi Note 11R з операційною пам’яттю 4 Гб та внутрішньою 128 Гб становитиме 154 доларів США. За екземпляр з 6/128 Гб доведеться заплатити 168 доларів, а за версію з 8/128Гб – 196 доларів.