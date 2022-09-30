ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОКитайська компанія Xiaomi презентувала новий смартфон Xiaomi Redmi Note 11R.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
30 09 2022 19:31
Xiaomi представила новий смартфон
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має 16,7-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю FullHD+ та частотою оновлення екрана 90 Гц.
У середині смартфона, що працює на операційній системі Android 12, встановлений процесор Dimensity 700 SoC та потужна батарея на 5 000 мегаампер за годину.
Селфікамера має 5 Мп, а на зворотній стороні можна знайти ще дві камери в 13 Мп та 2 Мп відповідно.
Смартфон буде доступний у трьох кольорах - сірий, чорний і синій.
Вартість Xiaomi Redmi Note 11R з операційною пам’яттю 4 Гб та внутрішньою 128 Гб становитиме 154 доларів США. За екземпляр з 6/128 Гб доведеться заплатити 168 доларів, а за версію з 8/128Гб – 196 доларів.
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