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22 02 2022 15:03

Як підготуватися до надзвичайної ситуації - 10 порад від ДСНС

Наші рятувальники навчаються та тренуються нон-стоп, аби долати надзвичайні події, тож ми пропонуємо і вам пройти своєрідну тактичну експрес-підготовку з цивільного захисту завдяки ось цій невеликій інфографіці, яку ми підготували для вас
Державна служба з надзвичайних ситуацій підготувала поради для громадян, як підготуватися вдома до надзвичайних подій.
Як підготуватися до надзвичайної ситуації - 10 порад від ДСНС Фото: Getty Images
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує пресслужба ДСНС.
 
"Наші рятувальники навчаються та тренуються нон-стоп, аби долати надзвичайні події, тож ми пропонуємо і вам пройти своєрідну тактичну експрес-підготовку з цивільного захисту завдяки ось цій невеликій інфографіці, яку ми підготували для вас", – йдеться у повідомленні.
 
 
Так, рятувальники радять громадянам: дізнатися за можливості, де розташовані найближчі укриття, і перевірити стан підвального приміщення; перевірити наявність аварійного виходу; зробити запаси питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання; перевірити в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися упродовж тривалого часу.
 
У ДСНС також закликали людей підготувати засоби пожежогасіння, подбати про альтернативні засоби освітлення приміщення на випадок відключення електропостачання (ліхтарики, свічки); підготувати засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання; зібрати найнеобхідніші речі та документи на випадок термінової евакуації або переходу до сховищ.
 
У рамках підготовки вдома до НС варто також подбати і про справний стан приватного транспорту та запас пального для вчасної евакуації з небезпечного району, та у холодну пору — подумати про альтернативний обігрів оселі на випадок відключення централізованого опалення.
 
Як повідомлялося, заступник директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Олександр Лещенко зазначив, що громадяни можуть ознайомитись з інтерактивними картами про розташування захисних споруд для укриття населення на сайтах усіх ОДА.
 
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