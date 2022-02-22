CУСПІЛЬСТВО ФОТОДержавна служба з надзвичайних ситуацій підготувала поради для громадян, як підготуватися вдома до надзвичайних подій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
22 02 2022 15:03
Як підготуватися до надзвичайної ситуації - 10 порад від ДСНС
Наші рятувальники навчаються та тренуються нон-стоп, аби долати надзвичайні події, тож ми пропонуємо і вам пройти своєрідну тактичну експрес-підготовку з цивільного захисту завдяки ось цій невеликій інфографіці, яку ми підготували для вас
Фото: Getty Images
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує пресслужба ДСНС.
"Наші рятувальники навчаються та тренуються нон-стоп, аби долати надзвичайні події, тож ми пропонуємо і вам пройти своєрідну тактичну експрес-підготовку з цивільного захисту завдяки ось цій невеликій інфографіці, яку ми підготували для вас", – йдеться у повідомленні.
Так, рятувальники радять громадянам: дізнатися за можливості, де розташовані найближчі укриття, і перевірити стан підвального приміщення; перевірити наявність аварійного виходу; зробити запаси питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання; перевірити в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися упродовж тривалого часу.
У ДСНС також закликали людей підготувати засоби пожежогасіння, подбати про альтернативні засоби освітлення приміщення на випадок відключення електропостачання (ліхтарики, свічки); підготувати засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання; зібрати найнеобхідніші речі та документи на випадок термінової евакуації або переходу до сховищ.
У рамках підготовки вдома до НС варто також подбати і про справний стан приватного транспорту та запас пального для вчасної евакуації з небезпечного району, та у холодну пору — подумати про альтернативний обігрів оселі на випадок відключення централізованого опалення.
Як повідомлялося, заступник директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Олександр Лещенко зазначив, що громадяни можуть ознайомитись з інтерактивними картами про розташування захисних споруд для укриття населення на сайтах усіх ОДА.
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