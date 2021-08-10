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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
08 10 2021 16:37

Японська компанія представила електролітак із вертикальним зльотом

Компанія планує вже наприкінці 2022 року доставляти перші моделі клієнтам
Японська компанія Tetra Aviation показала електричний літак Mk-5 власної розробки, який може злітати у вертикальному положенні.
Японська компанія представила електролітак із вертикальним зльотом Фото: eVTOL
Про це повідомляє New Atlas.
 
Компанія планує вже наприкінці 2022 року доставляти перші моделі клієнтам.
 
Літак із 32-ма пропелерами розрахований на перевезення однієї людини вагою до 90,7 кілограма.
 
 
Його максимальна швидкість не перевищує 160 км за годину. Завдяки наявності електробатареї з потужністю в 13,5 кіловат за годину, Mk-5 має можливість пролетіти до 160 км на одній зарядці.
 
 
Вартість одного електричного літака поки невідома.
 
 
Як повідомлялося, електричний літак Spirit of Innovation від компанії Rolls-Royce здійснив свій перший політ у небі.
 
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