Японська компанія представила електролітак із вертикальним зльотом

Японська компанія Tetra Aviation показала електричний літак Mk-5 власної розробки, який може злітати у вертикальному положенні.

Компанія планує вже наприкінці 2022 року доставляти перші моделі клієнтам

Про це повідомляє New Atlas.

Компанія планує вже наприкінці 2022 року доставляти перші моделі клієнтам.

Літак із 32-ма пропелерами розрахований на перевезення однієї людини вагою до 90,7 кілограма.

Його максимальна швидкість не перевищує 160 км за годину. Завдяки наявності електробатареї з потужністю в 13,5 кіловат за годину, Mk-5 має можливість пролетіти до 160 км на одній зарядці.

Вартість одного електричного літака поки невідома.

Як повідомлялося, електричний літак Spirit of Innovation від компанії Rolls-Royce здійснив свій перший політ у небі.