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26 10 2021 15:26

Японська ракета вивела на орбіту навігаційний супутник

Загалом QZSS складатиметься з семи супутників, які літатимуть по орбіті
Японська ракета-носій H-2A успішно вивела на орбіту навігаційний супутник QZS-1R.
Японська ракета вивела на орбіту навігаційний супутник Фото: MHI
Про це повідомляє Space.com.
 
Як зазначається, запуск було здійснено об 11:19 за токійським часом зі стартового комплексу космічного центру Танегасіма на півдні Японії.
 
Mitsubishi Heavy Industries, яка будує та експлуатує ракети H-2A Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), підтвердила, що приблизно через 28 хвилин супутник відокремився від другого ступеня носія.
 
Фото: MHI
 
Супутник QZS-1R є частиною японської квазі-зенітної супутникової системи (Quasi-Zenith Satellite System - QZSS). Він замінить супутник QZS-1 (Michibiki-1), запущений у 2010 році. QZS-1R призначений для використання з метою доповнення системи глобального позиціонування GPS, забезпечуючи більш високу точність у Японії.
 
Загалом QZSS складатиметься з семи супутників, які літатимуть по орбіті.
 
Як повідомлялося, раніше JAXA скасувало запуск ракети-носія Epsilon із дев’ятьма супутниками на борту через проблему з наземною станцією. Нової дати запуску наразі не оголошено.
 
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