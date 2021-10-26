Японська ракета вивела на орбіту навігаційний супутник

Загалом QZSS складатиметься з семи супутників, які літатимуть по орбіті

Як зазначається, запуск було здійснено об 11:19 за токійським часом зі стартового комплексу космічного центру Танегасіма на півдні Японії.

Mitsubishi Heavy Industries, яка будує та експлуатує ракети H-2A Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), підтвердила, що приблизно через 28 хвилин супутник відокремився від другого ступеня носія.

Фото: MHI

Супутник QZS-1R є частиною японської квазі-зенітної супутникової системи (Quasi-Zenith Satellite System - QZSS). Він замінить супутник QZS-1 (Michibiki-1), запущений у 2010 році. QZS-1R призначений для використання з метою доповнення системи глобального позиціонування GPS, забезпечуючи більш високу точність у Японії.

Загалом QZSS складатиметься з семи супутників, які літатимуть по орбіті.

Як повідомлялося, раніше JAXA скасувало запуск ракети-носія Epsilon із дев’ятьма супутниками на борту через проблему з наземною станцією. Нової дати запуску наразі не оголошено.