"Євро-2020" нарешті стартувало - з феєрверками, віртуальною церемонією та першим в історії змагань автого

Церемонія відкриття відбулася на Олімпійському стадіоні. Він розрахований на 70 тисяч глядачів, але через COVID-19 на трибуни пустили тільки чверть від цього числа, повідомляє "Громадське".

У межах церемонії глядачам представили віртуальне шоу - виконання офіційної пісні "Євро-2020" We Are the People, створеної гуртом U2 разом із Мартіном Ґарріксом. В УЄФА раніше повідомляли, що для віртуального шоу зйомки проводили заздалегідь у Лондоні й безпосередньо на Олімпійському стадіоні.

Серед інших цікавих моментів відкриття - Nessun Dorma у виконанні Андреа Бочеллі, водночас за ним запустили 24 гелієві кульки з прапорами країн-учасниць "Євро-2020" - як символ єдності чемпіонату.

І, звісно, великий феєрверк.

Церемонія відкриття "Євро-2020" в Римі, Італія. 11 червня 2021 року

Фото: Riccardo De Luca / AP

Церемонія відкриття "Євро-2020" в Римі, Італія. 11 червня 2021 року Фото: Alberto Lingria / Pool Photo via AP У першому матчі "Євро-2020" на полі зустрілися збірні Туреччини та Італії. Рахунок змінився лише в другому таймі - і вперше в історії чемпіонату трапилося це через автогол, автором якого став Меріх Демерал. Далі ще два голи туркам забили вже італійці - Чіро Іммобіле та Лоренцо Інсіньє. Так Італія завершила матч із рахунком 3:0 - це також перший раз в історії "Євро", коли команда виграє в суперника у першому матчі з такою перевагою. Перший матч "Євро-2020". Жоржиньйо (Італія) змагається за м'яч із Ірфаном Кахфеджі (Туреччина). Рим, Італія, 11 червня 2021 рокв Фото: Alberto Lingria / Pool Photo via AP

Нагадаємо, що збірна України виступить у групі С і перший матч проведе 13 червня