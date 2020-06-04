З Туреччини прибув пором із 35 українцями на борту

З турецького Карасу до українського Чорноморська прибув пором із 35 українцями на борту

«З Туреччини пором вирушив до України 4 квітня. А вже сьогодні зранку його зустрічали в Чорноморському морському торговельному порту»

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УКРІНФОРМ.

«З Туреччини пором вирушив до України 4 квітня. А вже сьогодні зранку його зустрічали в Чорноморському морському торговельному порту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першими на борт судна піднялись спеціалісти Лабораторного центру МОЗ на водному транспорті, які провели обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу. Симптомів захворювання у жодного не виявлено.

Після цього прикордонники розпочали оформлення пасажирів та водіїв.

Громадяни України змогли повернутися на Батьківщину за сприяння МЗС та, зокрема, Генерального консульства України в Стамбулі.

Відповідно до рішення уряду, зазначена категорія осіб має пройти обов’язкову обсервацію протягом 14 днів, про що усі громадяни підписали інформаційні згоди. Обсервацію вони будуть проходити в одному з визначених Одеською обласною державною адміністрацією місць.

Пасажирів порому у супроводі поліцейських доправили до бази обсервації, де за станом їхнього здоров’я постійно спостерігатимуть медпрацівники.

У Генеральному консульстві України в Стамбулі наголошують, що в умовах закриття авіапростору, сполучення між містами і посилення заходів безпеки в Туреччині, ця логістична можливість повернення в Україну з Туреччини є єдиною.

Нагадаємо, що за кордоном від коронавірусної хвороби вилікувалося 15 українців, 5 наших співгромадян померли.