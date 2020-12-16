Загублений єгипетський артефакт віком 5000 років
Досі цей артефакт - один із трьох, знайдених у піраміді Хеопса - вважався загубленим, повідомляє "Громадське". У 1872 році британський інженер Веймман Діксон під час дослідження піраміди Хеопса - єдиного стародавнього чуда світу, що збереглося дотепер, - знайшов три артефакти, які нині називають "Діксоновими реліквіями".
Коробка для сигар, у якій зберігався артефакт із піраміди Хеопса. Понад 70 років він вважався зниклим
Фото: University of Aberdeen
Дві з них - м’яч і гачок - нині перебувають у Британському музеї. А третя - шматок кедрового дерева - вважалася зниклою останні 70 років. Навіщо вона була потрібна стародавнім єгиптянам, ми не знаємо й досі. Але її дослідження могло б допомогти дізнатися більше про ті часи.
У 2001 році виявили свідчення того, що згаданий шматок дерева у 1946-му передала фонду Абердинського університету донька Джеймса Ґранта - знайомого Діксона, із яким він разом досліджував піраміду Хеопса. Але відтоді про нього не було відомо.
Піраміда Хеопса, одне із семи стародавніх чудес світу, розташована на західному березі Нілу. Ілюстративне фото
Фото: Berthold Werner / Wikimedia Commons
Знайти загублений артефакт випадково вдалося помічниці куратора колекції артефактів Абердинського музею Абір Еладані. За збігом обставин, вона сама родом із Єгипту й десять років працювала там у музеї.
Дівчина переглядала експонати азійської колекції і випадково виявила там коробку для сигар, на кришці якої намальований колишній прапор її країни. У переліку експонатів азійської колекції коробки не було - але знайшлася вона в єгипетській.
"Колекція університету численна - десь сотні тисяч експонатів. Тож шукати його (артефакт - ред.) було наче пошук голки в копиці сіна. Повірити не могла, коли зрозуміла, що ховалося всередині тієї невинної на вигляд коробки", - ділиться враженнями Еладані.
Працівниця Аберденського університету Абір Еладані, яка знайшла артефакт із піраміди Хеопса, що вважався загубленим
Фото: University of Aberdeen
Аналіз шматочка кедрового дерева показав, що він відколовся від більшого шматка, який на початку 1990-х виявили в недоступному для людей місці в піраміді Хеопса. Дерево росло десь у проміжку між 3341 і 3094 роками до нашої ери - це десь на пів століття до відомої нам дати зведення піраміди Хеопса.
А це означає, що, скоріш за все, "Діксонові реліквії" використовувалися під час зведення піраміди, а не були, приміром, залишені там пізніше. І тепер науковці мають ще одну зачіпку в дослідженні того, як саме стародавні єгиптяни звели найбільшу піраміду в історії.
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