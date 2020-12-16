Загублений єгипетський артефакт віком 5000 років

Помічниця куратора колекції Абердинського університету (Шотландія) Абір Еладані випадково знайшла єгипетський артефакт віком 5000 років: він лежав у коробці для сигар.

Він випадково знайшовся в коробці для сигар в університеті

Досі цей артефакт - один із трьох, знайдених у піраміді Хеопса - вважався загубленим, повідомляє "Громадське". У 1872 році британський інженер Веймман Діксон під час дослідження піраміди Хеопса - єдиного стародавнього чуда світу, що збереглося дотепер, - знайшов три артефакти, які нині називають "Діксоновими реліквіями".

Коробка для сигар, у якій зберігався артефакт із піраміди Хеопса. Понад 70 років він вважався зниклим Фото: University of Aberdeen

Дві з них - м’яч і гачок - нині перебувають у Британському музеї. А третя - шматок кедрового дерева - вважалася зниклою останні 70 років. Навіщо вона була потрібна стародавнім єгиптянам, ми не знаємо й досі. Але її дослідження могло б допомогти дізнатися більше про ті часи.

У 2001 році виявили свідчення того, що згаданий шматок дерева у 1946-му передала фонду Абердинського університету донька Джеймса Ґранта - знайомого Діксона, із яким він разом досліджував піраміду Хеопса. Але відтоді про нього не було відомо.