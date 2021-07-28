Запрацював перший в Японії комерційний квантовий комп'ютер

В Японії приступили до комерційної експлуатації супершвидкісного квантового комп'ютера, який було розроблено компанією IBM.

Квантовий комп'ютер за лічені хвилини здійснює величезну кількість розрахункових операцій, на яку звичайним суперкомп'ютерам потрібні були б тисячі років

Це другий такий комп'ютер у світі, що працює за межами США. Перший знаходиться в Німеччині.

Quantum System One компанії IBM - це квантовий комп'ютер так званої гейтової моделі. Він розташований на об'єкті у місті Кавасакі неподалік від Токіо.



Фото: IBM

Пристрій у формі триметрового куба, встановлено в спеціальному приміщенні, що усуває шум і вібрацію. Процесор знаходиться в циліндрі у передній частині куба. Він охолоджується до температури приблизно мінус 270 градусів за Цельсієм для максимального підвищення розрахункових можливостей.

Квантовий комп'ютер за лічені хвилини здійснює величезну кількість розрахункових операцій, на яку звичайним суперкомп'ютерам потрібні були б тисячі років.

Токійський університет лідирує в проведенні досліджень можливих шляхів комерційного використання квантового комп'ютера. У проєкті братимуть участь компанії фінансового, автомобілебудівного і хімічного секторів.

Як повідомлялося, у німецькому місті Енінген (федеральна земля Баден-Вюртемберг) у дата-центрі IBM запущено в експлуатацію перший в Європі комерційний квантовий комп'ютер IBM Quantum System One.