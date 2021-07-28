ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОВ Японії приступили до комерційної експлуатації супершвидкісного квантового комп'ютера, який було розроблено компанією IBM.
Фото: IBMПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
28 07 2021 15:46
Запрацював перший в Японії комерційний квантовий комп'ютер
Квантовий комп'ютер за лічені хвилини здійснює величезну кількість розрахункових операцій, на яку звичайним суперкомп'ютерам потрібні були б тисячі років
Фото: IBM
Про це повідомляє NHK.
Це другий такий комп'ютер у світі, що працює за межами США. Перший знаходиться в Німеччині.
Quantum System One компанії IBM - це квантовий комп'ютер так званої гейтової моделі. Він розташований на об'єкті у місті Кавасакі неподалік від Токіо.
Фото: IBM
Пристрій у формі триметрового куба, встановлено в спеціальному приміщенні, що усуває шум і вібрацію. Процесор знаходиться в циліндрі у передній частині куба. Він охолоджується до температури приблизно мінус 270 градусів за Цельсієм для максимального підвищення розрахункових можливостей.
Квантовий комп'ютер за лічені хвилини здійснює величезну кількість розрахункових операцій, на яку звичайним суперкомп'ютерам потрібні були б тисячі років.
Токійський університет лідирує в проведенні досліджень можливих шляхів комерційного використання квантового комп'ютера. У проєкті братимуть участь компанії фінансового, автомобілебудівного і хімічного секторів.
Як повідомлялося, у німецькому місті Енінген (федеральна земля Баден-Вюртемберг) у дата-центрі IBM запущено в експлуатацію перший в Європі комерційний квантовий комп'ютер IBM Quantum System One.
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