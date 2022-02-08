ФОТОУкраїнський розробник та виробник систем безпеки Ajax Systems (Київ) додав у мобільний застосунок "Повітряна тривога" попередження про хімічну та радіаційну небезпеку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
02 08 2022 13:52
Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме також про хімічну та радіаційну небезпеку - Мінцифри
Для кожного типу тривоги створено унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення із рекомендаціями дій, залежно від виду загрози
Фото: Мінцифри
Як повідомило Міністерство цифрової трансформації України в "телеграм-каналі", на сьогоднішній день програму завантажили близько 11 млн разів.
Тепер у додатку користувачі отримують повідомлення про початок та завершення п'яти типів тривог: повітряна тривога; артилерійський обстріл; вуличні бої; хімічна небезпека; радіаційна небезпека.
"Для кожного типу тривоги створено унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення із рекомендаціями дій, залежно від виду загрози", - зазначили у Мінцифри.
Інформацію щодо всіх видів небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України.
Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.
Оновлення вже доступне користувачам операційних систем iOS, Android та Huawei
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