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02 08 2022 13:52

Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме також про хімічну та радіаційну небезпеку - Мінцифри

Для кожного типу тривоги створено унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення із рекомендаціями дій, залежно від виду загрози
Український розробник та виробник систем безпеки Ajax Systems (Київ) додав у мобільний застосунок "Повітряна тривога" попередження про хімічну та радіаційну небезпеку.
Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме також про хімічну та радіаційну небезпеку - Мінцифри Фото: Мінцифри
Як повідомило Міністерство цифрової трансформації України в "телеграм-каналі", на сьогоднішній день програму завантажили близько 11 млн разів.
 
Тепер у додатку користувачі отримують повідомлення про початок та завершення п'яти типів тривог: повітряна тривога; артилерійський обстріл; вуличні бої; хімічна небезпека; радіаційна небезпека.
 
"Для кожного типу тривоги створено унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення із рекомендаціями дій, залежно від виду загрози", - зазначили у Мінцифри.
 
Інформацію щодо всіх видів небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України.
 
Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.
 
Оновлення вже доступне користувачам операційних систем iOS, Android та Huawei
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