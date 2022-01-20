Зеленський прибув із візитом до Польщі

Президент Володимир Зеленський прибув з дводенним візитом до Польщі, де зустрінеться з польським колегою Анджеєм Дудою.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції «Вісла». Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки

Про це повідомляє у Офіс Президента у Фейсбуці.

“Президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції «Вісла». Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки”, - зазначили в ОП.

Літак Президента приземлився в аперопорту міста Катовіце, звідки Зеленський відбув до резиденції глави Польської держави у курортному місті Вісла.

Президента України супроводжують керівник ОП Андрій Єрмак і його заступник Андрій Сибіга.

Канцелярія Президента Польщі раніше інформувала, що темою консультацій глав держав буде безпекова ситуація в регіоні та загроза з боку Росії.

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня 2021 року в резиденції Синьогора в с. Гута Івано-Франківської області відбувся саміт “Люблінського трикутника” за участю президентів України, Польщі та Литви. Під час зустрічі була підписана спільна декларація, в якій зафіксована чітка підтримка членства України в ЄС і НАТО, боротьба з російською агресією.