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ПОЛІТИКА ФОТО
20 01 2022 15:23

Зеленський прибув із візитом до Польщі

Президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції «Вісла». Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки
Президент Володимир Зеленський прибув з дводенним візитом до Польщі, де зустрінеться з польським колегою Анджеєм Дудою.
Зеленський прибув із візитом до Польщі Фото: Офіс Президента України
Про це повідомляє у Офіс Президента у Фейсбуці.
 
Президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції «Вісла». Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки”, - зазначили в ОП.
 
 
Літак Президента приземлився в аперопорту міста Катовіце, звідки Зеленський відбув до резиденції глави Польської держави у курортному місті Вісла.
 
Президента України супроводжують керівник ОП Андрій Єрмак і його заступник Андрій Сибіга.
 
Канцелярія Президента Польщі раніше інформувала, що темою консультацій глав держав буде безпекова ситуація в регіоні та загроза з боку Росії.
 
Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня 2021 року в резиденції Синьогора в с. Гута Івано-Франківської області відбувся саміт “Люблінського трикутника” за участю президентів України, Польщі та Литви. Під час зустрічі була підписана спільна декларація, в якій зафіксована чітка підтримка членства України в ЄС і НАТО, боротьба з російською агресією.
 
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