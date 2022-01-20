ПОЛІТИКА ФОТОПрезидент Володимир Зеленський прибув з дводенним візитом до Польщі, де зустрінеться з польським колегою Анджеєм Дудою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
20 01 2022 15:23
Зеленський прибув із візитом до Польщі
Президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції «Вісла». Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки
Фото: Офіс Президента України
Про це повідомляє у Офіс Президента у Фейсбуці.
“Президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції «Вісла». Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки”, - зазначили в ОП.
Літак Президента приземлився в аперопорту міста Катовіце, звідки Зеленський відбув до резиденції глави Польської держави у курортному місті Вісла.
Президента України супроводжують керівник ОП Андрій Єрмак і його заступник Андрій Сибіга.
Канцелярія Президента Польщі раніше інформувала, що темою консультацій глав держав буде безпекова ситуація в регіоні та загроза з боку Росії.
Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня 2021 року в резиденції Синьогора в с. Гута Івано-Франківської області відбувся саміт “Люблінського трикутника” за участю президентів України, Польщі та Литви. Під час зустрічі була підписана спільна декларація, в якій зафіксована чітка підтримка членства України в ЄС і НАТО, боротьба з російською агресією.
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