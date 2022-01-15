Зеленський призначив нового посла у Литві

Петро Бешта з 2020 року обіймає посаду генерального директора Політичного директорату Міністерства закордонних справ України

Надзвичайний і поважний посол України в Литовській республіці Петро Бешта Фото: ukr.net

Відповідний указ №13/2022 від 14 січня оприлюднив Офіс президента, повідомляє "Європейська правда".

Фото: Укрінформ

"Призначити Бешту Петра Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Литовській Республіці", - йдеться у документі.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Петро Бешта з 2020 року обіймає посаду генерального директора Політичного директорату Міністерства закордонних справ України. На цій посаді він був секретарем організаційного комітету із підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

Раніше з 2015 року був заступником директора політичного департаменту МЗС.

У попередні роки Бешта був заступником постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, а також референтом третього президента України Віктора Ющенка.

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