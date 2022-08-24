Зеленський вручив Джонсону Орден Свободи й іменну табличку на Алеї сміливості

Під час перебування в Києві в середу, на День Незалежності, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав найвищу відзнаку України для іноземного громадянина – "Орден Свободи".

Володимир Зеленський раніше вручав Орден Свободи іншим іноземцям, які перебували в Україні з візитом під час повномасштабного вторгнення Росії – наприклад, спікерці Палати представників США Ненсі Пелосі.

Крім того, Джонсон отримав іменну табличку на Алеї сміливості, відкритій напередодні Зеленським і президентом Польщі Анджеєм Дудою. На ній увічнюють імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку у боротьбі з РФ.

ФОТО: РБК-УКРАЇНА

До військової допомоги входять безпілотні системи спостереження та протитанкові боєприпасами. Це, зокрема, 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах і призначені для виявлення сил противника, що наближаються.